Wang Yaping est le premier astronaute chinois à effectuer une sortie dans l’espace

L’astronaute Wang Yaping est devenue la première femme chinoise à marcher dans l’espace, après avoir été hors de la station spatiale pendant six heures pour travailler. La marche fait partie d’une mission de six mois vers la station spatiale chinoise, selon l’Administration spatiale du pays.

Wang Yaping et les deux autres astronautes sont le deuxième équipage à résider sur la station.

Dimanche soir, Wang Yaping, 41 ans, et Zhai Zhigang, 55 ans, ont quitté le module principal de la station spatiale chinoise. Comme l’a rapporté l’agence China Manned Space, ils ont passé six heures à installer des équipements et à effectuer des tests, à côté du bras de service robotique de la station – à l’extérieur. Le troisième membre de l’équipage, Ye Guangfu, a observé toute la sortie dans l’espace depuis l’intérieur de la station.

Bien que tous deux aient déjà voyagé dans les stations spatiales expérimentales chinoises, Zhai Zhigang avait effectué le premier voyage spatial du pays il y a 13 ans.

Premier astronaute chinois à effectuer une sortie dans l’espace

Puis, avec la marche de dimanche, Wang Yaping est devenue la première femme à effectuer une sortie dans l’espace dans le cadre d’une mission de six mois vers la station spatiale chinoise. Il a commencé le 16 octobre de cette année, à son arrivée, et devrait durer la plus longue période de temps dans l’espace jusqu’à présent, mettant en vedette des astronautes chinois. En fait, ce ne sont que le deuxième équipage à résider en permanence sur la station spatiale chinoise.

Trois sorties extravéhiculaires sont prévues qui serviront à installer des équipements pour l’agrandissement de la station. Parallèlement, l’équipage évaluera les conditions de vie dans le module Tianhe et réalisera des expérimentations. Ce module de station sera couplé à deux autres sections appelées Mengtian et Wentian.

Une fois achevée, la station spatiale chinoise pèsera environ 66 tonnes et, comme prévu par le programme spatial chinois, recevra plusieurs équipages au cours des deux prochaines années pour la rendre pleinement opérationnelle.

A lire aussi :