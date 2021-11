POCO M4 Pro arrive demain. Sachez à quoi vous attendre de ce nouveau smartphone

POCO, à travers ses pages officielles sur les réseaux sociaux, a lancé quelques teasers liés à son nouveau smartphone. Le POCO M4 Pro 5G sortira demain (9 novembre) sur le marché mondial et aura certainement un son stéréo, une charge rapide à 33 W et un moteur linéaire à axe X pour les vibrations. Toutes les informations pouvant être extraites des publications de la marque.

Mais qu’y a-t-il de plus à savoir ?

Les lancements de produits technologiques destinés aux particuliers sont de moins en moins secrets. La diffusion d’images, l’examen minutieux des documents de certification, les sites Internet des fabricants, la diffusion de spécifications par des « personnes proches » du développement, font de plus en plus s’estomper le facteur surprise.

Samsung, par exemple, vient d’ouvrir une enquête interne pour découvrir et sanctionner l’auteur de certaines photos du Galaxy S22 Ultra qui comportaient un autocollant indiquant explicitement qu’il s’agissait d’un produit confidentiel : « Confidentiel – les photographies ne sont pas autorisées. Pas à vendre. Ne pas révéler d’informations »

Apple aura des employés travaillant avec des caméras corporelles pour minimiser le risque de fuite d’informations.

Si vous ne pouvez pas les battre, rejoignez-les !

Cependant, il existe d’autres fabricants qui adoptent une stratégie différente. Xiaomi et les sociétés du groupe, ainsi que OnePlus ou OPPO, choisissent d’être eux-mêmes, de manière officielle, en divulguant certaines spécifications de leurs produits avant les lancements.

POCO fait maintenant la promotion de son M4 Pro qui sera lancé demain sur le marché mondial. Cependant, certaines specs ont déjà été diffusées sous l’effet d’énigmes sur Twitter, avec des images qui cachent des specs et bien d’autres qui n’ont pu échapper aux leakers habituels.

POCO M4 Pro – que savez-vous déjà ?

On sait déjà que l’une des couleurs caractéristiques du POCO est le jaune et, par conséquent, si nous parlons des couleurs choisies pour ce smartphone, cela est presque évident, en plus du gris classique. Dans un rendu, on voit le port USB de type C, la prise audio et, comme déjà confirmé, deux haut-parleurs, pour une reproduction sonore stéréo. Il y a aussi deux microphones pour une meilleure prise de son.

Comme divulgué, le smartphone aura un écran IPS de 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une résolution FullH+. Cet écran sera perforé par la caméra frontale qui aura 16 MP et le capteur d’empreintes sera placé sur le côté, dans le bouton Power.

Puisque nous avons parlé d’appareils photo, le principal sera de 50 MP et un ultra grand angle de 8 MP. Apparemment, il devrait aussi y avoir une macro et une profondeur. Notez que dans les teasers de POCO, il a déjà été révélé qu’une intelligence artificielle travaillerait sur la caméra.

Le processeur sera un MediaTek Dimensity 810 et la batterie aura 5000 mAh. Il est déjà certain qu’il se chargera également à 33W. L’interface utilisateur sera, pour l’instant, appliquée sur Android 11 et sera basée sur MIUI 12.5, conçue pour les modèles POCO.

Comme déjà trouvé sur les listes FCC, il y aura trois modèles 4Go+128Go, 6Go+128Go et 8Go+128Go. Concernant le prix, il n’y a encore aucune certitude, mais il devrait avoisiner les 200 €.