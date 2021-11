Électricité : des clients moins facturés sur le marché réglementé ?

L’escalade du prix de l’électricité a déjà fait des « victimes » ! HEN – Serviços Energéticos, Lda, une entreprise de services énergétiques, a été la première à cesser de pouvoir fournir des services énergétiques, en raison du « non-respect des obligations ».

Energia Simples et l’ENAT suivent le même chemin, obligeant 13 200 clients à se diriger vers le marché réglementé (et avec des prix plus avantageux).

13 200 clients obligés de passer du régime libre au marché réglementé

L’abandon de trois opérateurs de services énergétiques a forcé le transfert de 13 000 clients vers le marché réglementé, mais une partie aura une facture d’électricité moins chère. Les clients des fournisseurs HEN, Energia Simples et ENAT sur le marché libre de l’électricité sont transférés à SU Eletricidade d’EDP.

Selon Dinheiro Vivo, il est probable qu’une partie des clients nationaux de ces sociétés paieront moins que ce qu’ils payaient. Par exemple, un client avec une consommation annuelle moyenne de 1900 kWh et un compteur de 3,45 kVa paierait 68,86 euros par mois s’il était client HEN ; 46,46 euros d’Energia Simples et 45,75 euros d’ENAT. Passant au marché réglementé, ils paieront 37,86 euros par mois.

Un client avec une consommation annuelle moyenne de 5000 kWh et un compteur de 6,9 ​​kVa paierait, par mois, 180,10 euros au HEN ; 113,01 euros chez Energia Simples et 116,09 euros chez ENAT et paiera désormais 94,64 euros. Enfin, un consommateur annuel moyen de 10 900 kWh et disposant d’un compteur de 13,8 kVa paiera 396,18 € par mois chez HEN ; 240,58 euros en Energia Simples et 250,99 euros en ENAT. Sur le marché réglementé, il paiera désormais 203,28 euros.

Cette différence de prix est justifiée par le fait que les prix de l’électricité sur le marché réglementé sont inférieurs à ceux du marché libre.

