La nouveauté de WhatsApp qui va transformer les groupes en communautés de centaines de personnes

La prochaine grande nouvelle de WhatsApp est en cours d’élaboration, et selon les premiers indices qui ont émergé, elle pourrait rapprocher la plateforme d’applications comme Discord et Slack, mais aussi de la tradition d’IRC. Les communautés semblent en effet conçues pour accueillir un grand nombre de personnes réparties en sous-groupes de discussion.

Depuis quelque temps, le groupe Meta a déclaré vouloir se concentrer de plus en plus sur la messagerie, et en ce sens WhatsApp représentera une pièce centrale dans la stratégie de (nouvelle) expansion de l’entreprise fondée par Mark Zuckerberg. La prochaine grande nouveauté à venir au sein de l’application pourrait s’avérer être l’une des plus importantes jamais vues depuis plusieurs mois maintenant : elle s’appelle Community, et c’est un nouveau type de groupe qui pourrait fonctionner de manière très similaire à ce qui est déjà proposé par les plateformes tangentielles comme Discord ou même Slack.

Les indices sur les communautés

Les communautés WhatsApp font parler de elles depuis quelques semaines : les nouvelles à venir ont été interceptées à l’avance par les développeurs XDA, mais maintenant le portail WABetaInfo a réussi à en dire plus à ce sujet. D’après le peu de matériel qui a émergé jusqu’à présent – quelques écrans et messages descriptifs – il semble que les communautés seront un nouveau type de discussion de groupe, pouvant contenir d’autres groupes comme dans un ensemble contenant différents sous-ensembles. Bref, au sein d’une communauté, les administrateurs pourront organiser des groupes de discussion liés à des sujets ou des intérêts particuliers : les utilisateurs de la communauté pourront accéder aux différents groupes sur demande des administrateurs, mais aussi simplement converser au sein de la communauté dans la partie dédiée à échanges génériques.

Les précurseurs, d’IRC à Slack

L’approche serait similaire à celle adoptée par d’autres plateformes telles que Discord et Slack. Les deux applications ont été créées pour des conversations liées au monde du jeu vidéo et du travail et reposent sur des macro-groupes qui contiennent des canaux de discussion ou de travail, au sein desquels les échanges relatifs au sujet en question sont encouragés. A leur tour, ces plateformes s’inspirent de la tradition de l’IRC, avec des serveurs fréquentés par des milliers de personnes et ponctués de chaînes thématiques des types les plus disparates.

La nouveauté de WhatsApp pour protéger les sauvegardes de chat contre les pirates

Si les développeurs de WhatsApp étaient vraiment prêts à suivre cette voie, l’application pourrait se transformer radicalement et devenir un hub de communication pour des communautés entières ; pour le savoir, il faudra cependant attendre que d’autres indices émergent sur la nouveauté à venir. Le groupe Meta n’a encore fait aucune annonce, et le délai pour terminer les communautés peut encore être long.