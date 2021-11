AliExpress: Les prix cassés de ce 11/11 ! Smartphone, Trottinette électrique et écouteur Bluetooth

La fête des célibataires est un jour férié célébré en Chine le 11 novembre. Les célibataires commémorent l’occasion en s’offrant des cadeaux, ce qui a fait de la Journée des célibataires, ou « Double 11 » comme on l’appelle aussi, la plus grande journée d’achats en ligne au monde, et ce de loin.

Dans cet article nous vous regroupons les principales promotions AliExpress sur les produits Xiaomi. Si vous avez besoin d’un smartphone, d’une trottinette électrique ou de l’outillage à prix cassé, suivez le guide !

Xiaomi Lite 5G NE: Le dernier téléphone de la marque

C’est le moment de l’année le plus important où l’on peut acheter des smartphones à prix réduits. Xiaomi applique une bonne réduction sur l’un de ses derniers smartphones. Le Mi 11 Lite NE 5G peut être acheté pour 266€ avec le code 30250DOUBLE. Pour rappel, la variante 6Go avec 128Go RAM du smartphone a été lancée à 369€.

Les version 128 et 256 épaulées par 8Go de RAM sont également disponibles en promotion avec ce même code. Leur prix étant rémisés à 286 et 316€ respectivement.

Le Xiaomi Mi 11 Lite NE 5G est un smartphone compatible 5G est équipé d’un processeur Snapdragon 778G. L’écran du smartphone est protégé par un revêtement en Corning Gorilla Glass 5 tandis que l’arrière est protégé par un revêtement en verre anti-empreintes digitales.

Le Xiaomi 11 Lite NE 5G est disponible en quatre coloris : Diamond Dazzle, Tuscany Coral, Jazz Blue et Vinyl Black.

Le Xiaomi 11 Lite NE 5G est également doté d’un appareil photo selfie de 20 Mpx et d’une configuration à trois caméras à l’arrière composée d’un objectif principal de 64MP. Le capteur primaire est associé à un objectif ultra-large de 8MP et à un objectif macro de 5MP. Ce smartphone embarque un magnifique écran Super AMOLED Plus de 6,5 pouces avec une résolution full HD+ de 1080×2400 pixels.

Xiaomi mi 11T: La photo à l’honneur

Le Xiaomi 11T présente de nombreuses qualités qui distinguent les smartphones haut de gamme de la série Mi 11, mais à un prix beaucoup plus bas. La version 128Go + 8Go de RAM lancée à 499€ voit sont prix descendre à 395€ grâce au code SZYBKA25. La version 256Go est quand à elle en promotion à 450€.

Points forts de ce téléphone, une dalle AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité allant jusqu’à 1 000 cd/m², ainsi que le

Le 11T bénéficie d’une charge rapide de 67 watts, ce qui permet tout de même de faire passer la batterie du smartphone de 0 à 100 % en un peu moins de 40 minutes.

Comme nous le citions précédemment le 11T marque des points dans le test grâce à son écran AMOLED 120 Hz très lumineux, avec des niveaux de luminosité qui se rapprochent de la barre des 1 000 cd/m² comme promis par le fabricant, ce qui le rend idéal pour une utilisation en extérieur et la lecture de vidéos HDR. Comme il se doit, le smartphone de Xiaomi prend en charge le HDR10+.

Xiaomi choisit de continuer à améliorer les fonctionnalités de l’appareil photo de ses smartphones, cette fois-ci sur le thème « cinémagique ». Ce nouveau smartphone dispose pour cela d’un puissant trio d’objectifs configuré avec un grand angle 108MP de qualité professionnelle, un télémacro 2x et un objectif ultra grand-angle 120°.

Poco X3 Pro: Parfait pour le jeu

Suivant les traces du Poco F1 original, le X3 Pro a introduit les performances de la série Snapdragon 800 dans un smartphone de moins de 250€.

Dans le cadre des offres pour ce 11/11, la version de base du Poco X3 Pro avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage est vendue au prix réduit de 194€ avec le code 23190DOUBLE. De même, la variante 256Go épaulée par 8Go de RAM est au prix réduit de 224€ avec le même code.

Lorsque vous regardez ce que la catégorie de prix inférieure à 250€ a à offrir, le Poco X3 Pro apparaît comme le smartphone le plus puissant que vous pouvez acheter.

Le point fort du téléphone est le chipset Snapdragon 860, qui, malgré l’absence de connectivité 5G, offre des performances haut de gamme similaire à celles du Snapdragon 855 Plus. Par conséquent, les joueurs mobiles à la recherche d’un téléphone abordable pour jouer à des jeux comme Fortnite et PUBG devraient envisager cette option.

Le Poco X3 Pro dispose également d’un écran LCD de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement rapide de 120 Hz. Cela aide encore une fois à la performance de jeu.

Ce Poco offre également une batterie de 5160mAh qui s’est avérée être un téléphone endurant toute la journée pour les joueurs. Vous obtenez également une solution de charge filaire rapide de 33W.

Ce smartphone dispose en outre d’un ensemble d’objectifs à l’arrière, à commencer par la caméra principale de 48MP, une caméra ultra-large de 8MP, une caméra macro de 2MP et une caméra de profondeur de 2MP.

Redmi Buds 3 Pro

Ces véritables écouteurs stéréo sans fil (TWS) ont un design compact et sont proposés en deux couleurs. Ils sont dotés d’une fonction d’annulation active du bruit (ANC) et peuvent annuler le bruit ambiant jusqu’à 35 dB.

Le prix des Redmi Buds 3 Pro est aujourd’hui remisé à 40,99€ au lieu de 59,99 $ grâce aux coupon directement accessible sur la fiche du produit. Ils sont proposés en gris glacier et en noir graphite.

Les Redmi Buds 3 Pro sont alimentés par des haut-parleurs à bobine à diaphragme vibrant composite de 9 mm. Ils ont un design compact avec des commandes tactiles pour les appels et les médias. Les Redmi Buds 3 Pro sont équipés d’un système d’annulation active du bruit avec trois micros et la société affirme qu’ils peuvent réduire le bruit jusqu’à 35dB. Ils proposent trois modes dans l’ensemble, dont ANC, le mode Transparence et le mode Amélioration de la voix. Taper et maintenir l’un ou l’autre des écouteurs peut aider à passer d’un mode à l’autre.

Les Redmi Buds 3 Pro prennent en charge la connectivité Bluetooth v5.2 et sont compatibles avec les plateformes Android et iOS. Les oreillettes TWS peuvent également être connectées à deux appareils à la fois. Ils ont une autonomie de six heures sur une seule charge avec ANC désactivé, grâce à la batterie de 35mAh des écouteurs. L’étui de chargement, qui contient une batterie de 470 mAh, porte l’autonomie à un total de 28 heures. L’étui se charge via un port USB Type-C situé en bas et dispose d’un bouton d’appairage à l’avant. Il prend également en charge la recharge sans fil Qi et une charge filaire de 10 minutes peut offrir trois heures de lecture, selon l’entreprise.

Les nouveaux Redmi Buds 3 Pro sont également dotés d’une fonction de détection d’usure qui met en pause ce que vous êtes en train d’écouter lorsque l’un des deux écouteurs est retiré. Les écouteurs TWS sont résistants à l’eau (IPX4) et disposent d’une fonction de recherche intégrée qui permet de localiser les écouteurs à portée de la connectivité Bluetooth.

Xiaomi Electric Precision Screwdriver Kit

Le kit de tournevis de précision Mijia, alias le kit de tournevis de précision Xiaomi, vient de recevoir une nouvelle version. Le nouveau Mijia Electric Precision Screwdriver Kit dispose désormais d’un tournevis électrique et ce qui le rend encore plus cool, c’est qu’il se recharge via USB-C.

Le prix pour les premiers acheteurs du tournevis Xiaomi Electric Precision dans les 48H sera de 38$ (33€) .

Il y a également un coupons de 3$ disponible directement sur le site marchand qui fonctionnera du 11 nov. – 12 nov. Les 15 premières commandes bénéficieront aussi gratuitement d’un Xiaomi Mi Band 6.

Le Mijia Electric Precision Screwdriver Kit est livré avec 24 embouts en acier, soit le double du Mijia Electric Screwdriver.

Le Mijia Electric Precision Screwdriver Kit est doté d’un boitier entièrement métallique et d’un puissant moteur magnétique qui peut atteindre une vitesse maximale de 200 tr/min. Comme la poignée contient désormais un moteur électrique, elle est nettement plus épaisse. Il dispose également de deux boutons à toucher doux sur le côté afin que vous puissiez passer d’une rotation dans le sens des aiguilles d’une montre à une rotation dans le sens inverse.

Le haut de la poignée peut être tourné pour faire varier le couple entre 0,05N m et 0,2N m. Le premier convient aux téléphones, lunettes et autres produits dotés de vis de précision, tandis que le second convient au dévissage des ordinateurs portables, haut-parleurs intelligents et autres appareils électroniques.

La batterie intégrée de 350mAh peut être utilisée pour serrer ou desserrer jusqu’à 400 vis. Le port USB-C pour la charge se trouve en haut de la poignée et il faut entre 160 et 200 minutes pour une charge complète. Vous trouverez ci-dessous les embouts de vis qui l’accompagnent : PH000, PH00, PH0, PH1, SL1.5, SL2.0, H0.7, H0.9, H1.5, H2.0, P2, P5, 2.3, W1.5, Y0.6, Y1, T2, T3, T4, T5H, T6H, T8H, T9H et T10H.

Xiaomi affirme que le tournevis a subi 13 tests de sécurité de la batterie et dispose également de trois protections de charge intégrées, dont une protection contre la surcharge.

Xiaomi Mi Electric Scooter

Si vous espérez trouver une bonne trottinette électrique en vente à bas prix en ce moment, alors c’est sans doute l’offre qu’il vous faut.

Le Xiaomi Mi Electric Scooter est en vente à 389€ au lieu de 449€ avec le code 11AE60.

Ce modèle est adapté aux adultes enfants et étudiants, ainsi que ceux qui cherchent à faire une bonne promenade sans se ruiner. Habituellement plus cher, le Xiaomi Mi à ce prix est difficile à laisser passer, c’est en effet l’une des meilleures trottinettes électriques disponibles en ce moment.

Le Xiaomi Mi Electric est idéal pour les balades de longueur moyenne en ville ou dans le voisinage. Bien que vous n’ayez pas envie de gravir de grandes collines avec ce scooter, il se débrouille facilement sur les terrains plats et offre une conduite souple et sûre.

Il peut atteindre une vitesse de pointe de 25 KM/h dans les bonnes conditions et se plie facilement pour le stockage avec un châssis léger pour un transport facile dans les bus, les trains et autres. Avec ses 12 kilos, il est assez léger pour être transporté là où il faut sans se casser le dos.