Vendre ou ne pas vendre? Elon Musk demande à Twitter que faire des actions Tesla

Considéré comme l’un des hommes les plus riches de la planète, Elon Musk est un acteur important dans l’industrie et dans de nombreux autres domaines de l’économie. Avec ses nombreuses entreprises, ce visionnaire est capable de déplacer des masses et d’influencer des multitudes.

Son dernier mouvement est venu directement de Twitter, où il a posé une question simple. Il veut savoir s’il vend ou non 10% de ses parts dans Tesla et promet qu’il se pliera à ce que décideront les internautes.

Twitter est le canal choisi par Elon Musk pour s’adresser au monde. Cela a utilisé ce réseau social pour envoyer de nombreux messages et critiquer les actions de beaucoup. C’est précisément ici qu’une autre publication controversée est parue samedi dernier.

L’homme fort de Tesla a rendu public un sondage, avec une question très simple. Elon Musk souhaite connaître l’avis des internautes pour savoir s’il faut ou non vendre 10% de leurs parts dans l’entreprise de voitures électriques.

Si cette vente a lieu, le montant qu’Elon Musk lèvera devrait avoisiner les 21 milliards de dollars. Ce montant est calculé sur la base de la valeur des actions de Tesla à la fin de la séance de bourse de vendredi dernier.

Au moment de la rédaction de cet article, les valeurs de cette recherche penchaient pour que la vente se matérialise. Près de 60% des réponses indiquent qu’Elon Musk va de l’avant avec la vente, donnant raison à la question posée : « On parle beaucoup du fait que les gains latents sont un moyen d’évasion fiscale. Je propose donc de vendre 10% de mes actions. en Tesla. »

Cette question fait suite à un possible changement dans le paysage américain. Le gouvernement veut taxer les plus riches, il a donc les fonds pour aller de l’avant avec ses plans. Ce n’est pas la première fois qu’Elon Musk critique publiquement les impôts prélevés sur les plus riches.

En fait, cette vente d’actions Tesla pourrait être quelque chose qu’Elon Musk devra faire. Il doit avoir des fonds pour payer ses impôts et certaines de ses options expireront l’année prochaine.