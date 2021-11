EA considère que l’avenir du jeu est dans les NFT

L’inclusion et l’implication des NFT dans le segment des jeux électroniques a été une question controversée qui génère de la discorde parmi les créateurs de titres, les plateformes de jeux et parmi les joueurs.

Cependant, récemment, la société et développeur américain populaire EA a mentionné lors d’une conférence que l’avenir du jeu réside dans les NFT.

EA voit les NFT comme l’avenir du jeu

C’est lors de la conférence sur les résultats d’Electronic Arts (EA) que le PDG de la société, Andrew Wilson, a qualifié les NFT et les jeux « jouer pour gagner » d’avenir de l’industrie du jeu.

Pour l’instant, la société basée à Redwood City, dans l’État de Californie, aux États-Unis, n’a pas encore démarré sur ce marché. Cependant, il s’agit d’une technologie en pleine croissance dans le secteur des jeux électroniques et, à ce titre, elle a attiré l’attention d’autres développeurs de gros jeux comme la société française Ubisoft qui a récemment annoncé son intention de développer des jeux blockchain et des NFT.

Selon le site Web de PC Gamer, le PDG Andrew Wilson a déclaré que :

Je pense que, dans le contexte des jeux que nous créons et des services en direct que nous proposons, le contenu numérique à collectionner jouera un rôle important dans notre avenir. Il est encore trop tôt pour le dire, mais je pense que nous sommes dans une très bonne position et nous sommes censés réfléchir de manière plus innovante et créative à ce sujet à l’avenir.

Le site Web de PC Gamer rapporte que la liste des nouveaux emplois d’EA comprend déjà des mentions de NFT et de Blockchain. Ainsi, on estime que l’entreprise pourrait bientôt entrer sur ce marché.

Qu’est-ce que le NFT ?

Pour ceux qui ne le savent pas, le format NFT signifie « Jeton non fongible (« Jeton non fongible ») et c’est une sorte de certificat numérique, établi via la blockchain. En d’autres termes, c’est un titre qui définit l’originalité et exclusivité des marchandises C’est donc un format qui donne à son détenteur la propriété numérique de quelque chose.

Cependant, Steam a déjà interdit les jeux avec des transactions en crypto-monnaies et NFT. D’autre part, pour profiter de l’opportunité, Epic Games a déjà annoncé sa volonté d’avoir des jeux avec ces technologies, comme Ubisoft.