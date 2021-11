Les astronomes veulent lancer un télescope dans l’espace pour rechercher des mondes extraterrestres

Malgré tout ce qui est exploré dans l’espace, sa taille presque infinie ne permet pas de connaître tout ce qu’il abrite. Pourtant, les astronomes et les astrophysiciens étudient et analysent constamment des données, à la recherche de nouveaux mondes ainsi que d’êtres qui pourraient les habiter.

Maintenant, les experts américains veulent envoyer un énorme télescope dans l’espace pour rechercher des mondes habitables et une vie possible.

Récemment, un rapport tant attendu a été publié par des experts. Il contient, en détail, ce que les deux prochaines décennies réservent aux domaines de l’astronomie et de l’astrophysique. Désormais, le Decadal Survey on Astronomy and Astrophysics comprend une liste rassemblée par des experts de l’espace qui ont présenté, au fil des ans, des recommandations pour des télescopes spécifiques, ainsi que des rapports scientifiques américains.

Des astronomes assoiffés de découvrir de nouveaux mondes et de nouvelles vies

Aujourd’hui, les experts américains sont enthousiasmés par la possibilité de lancer un télescope spatial innovant qui volerait dans l’espace pour rechercher des mondes habitables et une vie possible.

Nous sommes au seuil d’un nouvel âge d’or de la découverte, tant au sol que dans l’espace. Pouvons-nous vraiment trouver des preuves de la vie sur une autre planète ? Ce rapport – fidèle à son nom – présente des moyens solides de répondre à cette question, et nous pouvons être la génération qui y répond.

Heidi Hammel, vice-présidente pour la science à l’Association des universités pour la recherche en astronomie, a déclaré dans un communiqué.

Dans le rapport, les experts recommandent une flotte de télescopes capables de balayer la galaxie sur une large gamme de fréquences, de l’infrarouge aux rayons X, plutôt que de se concentrer sur une bande étroite. La machine la plus ambitieuse pourrait être le successeur du télescope Hubble de la NASA. En effet, bien qu’il n’ait toujours pas de nom, on sait qu’il serait trois fois plus gros que celui-ci, coûterait 11 milliards de dollars, et aurait pour mission l’exploration d’exoplanètes potentiellement habitables.

Plus que cela, le rapport suggère qu’il pourrait être construit plus tard dans cette décennie et publié au milieu des années 2040.

