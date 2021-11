Playstation Entre Sur Le Terrain Avec L'uefa Champions League

Le partenariat entre Sony Playstation et l’UEFA (avec la Ligue des champions) est une relation solide et durable qui se manifeste à chaque match de Ligue des champions.

Il y a plusieurs moments, lors des transmissions des jeux (ou dans les salles de jeux elles-mêmes), où l’on peut constater la présence de la marque Sony. Cette connexion va durer et, en tant que telle, Sony a récemment introduit de nouveaux spots télévisés à diffuser pendant les matchs de la Ligue des champions.

Au cours des dernières années, nous avons assisté à un renforcement constant du partenariat entre Sony Playstation et l’UEFA. C’est une relation extrêmement médiatique, dans laquelle la marque japonaise sponsorise la plus grande compétition de clubs de la planète : la Ligue des Champions.

Il y a plus de 20 ans (24 pour être exact) de relation entre PlayStation et l’UEFA et il semble être plus fort que jamais et ne montrer aucun signe de ralentissement.

Récemment, ce partenariat entre PlayStation et l’UEFA Champions League a même été renouvelé pour les saisons 2021-2024, dont l’accord inclut également les droits de sponsoring pour la Super Coupe d’Europe, l’UEFA Youth League et l’UEFA Futsal Champions League, poursuivant ainsi leur longue relation entamée en 1997.

Plus tôt ce mois-ci, Sony Playstation a dévoilé de nouveaux spots télévisés à diffuser lors des matchs de l’UEFA Champions League, dans lesquels certains des personnages les plus emblématiques de l’univers PlayStation peuvent être vus. (la vidéo suivante combine les 4 spots télévisés individuels)

Dans le tunnel d’accès au gazon, il est désormais possible de voir comment les joueurs réagissent face à des personnages emblématiques comme Kratos et Atreus de God of War, par exemple.

D’autre part, Ratchet & Clank sont également présents dans Champions, à travers un écart dimensionnel, à travers lequel ils entrent sur le terrain avec une civière pour secourir un joueur blessé.

Notre célèbre Aloy, d’Horizon Forbidden West, fait également partie de l’équipe de direction et utilise sa concentration et son expérience de combat tactique pour conduire les joueurs à la victoire.

Nathan Drake d’Uncharted, à son tour, doit gravir habilement le stade pour obtenir la meilleure place dans le stade et pouvoir soutenir fièrement son équipe depuis un point plus élevé.