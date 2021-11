66% pensent que les parents devraient interdire aux enfants de regarder Squid Game

Squid Game est la série du moment et tout le monde a au moins entendu parler de cette nouvelle addiction à Netflix. Cependant, la série a également été entourée de controverses en raison de la violence psychologique qu’elle émet et des effets qu’elle peut avoir sur les téléspectateurs, en particulier les plus jeunes.

En ce sens, dans le passé, nous avons demandé à nos lecteurs si les parents devaient ou non interdire aux enfants de regarder la série Squid Game. Connaître tous les résultats.

Les parents devraient-ils interdire aux enfants de regarder la série Squid Game ?

Une fois la question de la semaine dernière terminée, suit maintenant la divulgation de tous les résultats à travers l’analyse des 2 200 réponses obtenues.

A travers l’analyse quantitative des résultats, il apparaît que la majorité des lecteurs, avec 66% des voix, considère que les parents devraient interdire aux enfants de regarder Squid Game. (1 462 voix).

À leur tour, seuls les 34% restants ont répondu que les parents ne devraient pas interdire aux jeunes de regarder la nouvelle série Netflix. (738 voix).

Résultats du graphique

Pour une meilleure perception visuelle, suivez ensuite le graphique avec les résultats :

La série Squid Game a été créée sur Netflix le 17 septembre. Il s’agit d’un contenu original de la plateforme de streaming, créée en 2021 et impliquant des centaines de joueurs en faillite qui acceptent une étrange invitation à s’affronter dans des jeux pour enfants. Le prix qui les attend est tentant, mais les conséquences sont fatales.

Il est conseillé de regarder la série à partir de 16 ans. Cependant, nous savons qu’il y a des enfants et des jeunes beaucoup plus jeunes que cette tranche d’âge qui ont déjà vu au moins certaines parties de la série. Pourtant, les autorités se disent conscientes du phénomène et des effets possibles sur la sécurité des plus jeunes.

Si vous n’avez pas répondu à notre question, merci de nous le faire savoir afin qu’il soit désormais considéré que les parents devraient interdire aux enfants de regarder la série Netflix.

Participez à notre question cette semaine

La question de cette semaine :

Dans cette section, nous posons une question sur des sujets pertinents, actuels et utiles, afin de connaître l’opinion et les tendances de nos lecteurs dans le monde de la technologie, en particulier dans notre pays.

Donc, si vous voulez voir un sujet voté dans nos questions hebdomadaires, laissez simplement un commentaire ou envoyez-le à [email protected]