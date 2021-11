Avez-vous une voiture diesel? Payera moins d’impôts début 2022

Avec tant de mauvaises nouvelles à cause de la crise du carburant, voici quelque chose de nouveau pour ceux qui ont une voiture diesel. En raison de la non-approbation du budget de l’État pour 2022, les voitures diesel immatriculées en janvier ne paieront pas le supplément habituel de la taxe de circulation unique.

La taxe additionnelle varie entre 5,05 euros et 68,85 euros

L’IUC (Unique Circulation Tax) est une taxe annuelle prélevée sur la propriété d’un véhicule (et non sur la circulation), versée jusqu’à la mise à la casse du véhicule, dont les valeurs sont mises à jour chaque année en janvier. C’est la taxe qui remplace l’ancien « sceau de voiture » et ne doit pas être confondue avec l’ISV, qui est une taxe payée uniquement lorsque le véhicule est immatriculé pour la première fois au Portugal.

En l’absence de budget de l’État approuvé pour 2022, la surtaxe de la taxe unique de circulation pour les voitures diesel est sans effet. Ainsi, toutes les voitures immatriculées à partir de janvier sont exonérées jusqu’à ce qu’un nouveau budget soit approuvé.

Selon l’inspecteur Ana Sofia Patrício, de Deloitte…

L’IUC supplémentaire a été maintenu dans toutes les lois de budget de l’État, y compris dans la proposition de loi pour l’année 2022 votée récemment à l’Assemblée de la République. Les voitures immatriculées en décembre paieront toujours ce supplément, mais si le mois d’immatriculation est janvier, ce montant ne sera plus payé.

Toujours selon le journal, les taux d’imposition qui vont « baisser » varient entre 5,05 euros et 68,85 euros. Ces redevances ont été instituées en 2015 pour pénaliser les véhicules émettant plus d’émissions de CO2.

Les données de la fin de la décennie indiquent que le parc automobile national comptait plus de véhicules diesel que d’essence, mais le phénomène de dieselisation s’est inversé ces dernières années avec le scandale Volkswagen, le dieselgate, qui a conduit plusieurs pays à sanctionner davantage les voitures diesel. En 2019, la vente de voitures à essence au Portugal a dépassé le nombre de diesel, les hybrides et les voitures électriques prenant de plus en plus de poids, révèle l’Observer.

Cette taxe supplémentaire sera à nouveau prélevée lors de l’approbation du budget 2022.