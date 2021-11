Le test du Google Pixel 6 Pro montre une bonne résistance à la flexion

En octobre dernier, Google a présenté ses nouveaux smartphones Pixel 6 et Pixel 6 Pro avec système d’exploitation Android 12 et Google Tensor SoC.

Et comme d’habitude, lorsqu’un nouvel appareil sort, le populaire youtuber JerryRigEverything le met à l’épreuve dans son puissant test de durabilité. Ainsi, le Google Pixel 6 Pro a été soumis à ces tests respectés et semble s’en être très bien sorti, notamment en montrant une bonne résistance au test de flexion.

Google Pixel 6 Pro est assez résistant à la flexion

Comme à son habitude, le youtuber JerryRigEverything, a réalisé une autre vidéo où il teste la durabilité d’un nouvel équipement qui vient de sortir. C’est ensuite le Google Pixel 6 Pro qui a désormais subi les tests glaçants du yozutuber, mais a réussi à obtenir un bon résultat à certains égards.

Dans la vidéo, Jerry a sous-titré « quand plastique cette fois ? ». Et cette phrase semble être une provocation, puisque dans Google Pixel 5, le youtubeur a dû ouvrir un grand cercle au dos de l’appareil pour découvrir le composant destiné à la recharge sans fil.

Dans les tests, le youtuber commence par ouvrir la box du Google Pixel 6 puis exécute quelques tests sur le logiciel du smartphone et analyse les détails de sa construction. Commence alors le redoutable test avec des outils pour voir à quel point l’écran du smartphone est rayé. Et à travers l’échelle de Mohs, il s’avère que le verre Corning Gorilla Victus utilisé dans Pixel 6 Pro est au niveau 6, où il commence à être sensible aux rayures.

Regardez la vidéo de test du Google Pixel 6 Pro :

Ensuite, avec un x-ato, le youtuber teste les rayures et les rayures dans d’autres zones du smartphone, comme sur le côté. Jerry laisse également un compliment pour le fait que, contrairement au Pixel 5, ce nouvel appareil n’est pas tant une construction en plastique, mais en métal. L’arrière est en verre, offrant plus de durabilité à cette zone.

Vient ensuite le test du briquet où la flamme est placée contre l’écran. Et dans ce test, l’écran du Google Pixel 6 Pro est brûlé dans la zone où la flamme s’est focalisée. Jerry teste également la zone des empreintes digitales qui, même après quelques rayures avec divers matériaux, continue de fonctionner normalement.

Enfin, le smartphone est soumis au test de résistance à la flexion. Et avant les tests, Jerry suppose que puisque l’appareil a une conception en verre à double couche, il se cassera facilement lorsqu’il est plié. Cependant, après avoir été plié, Google Pixel 6 Pro conserve l’intégrité de sa structure.