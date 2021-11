Installer des applications Android directement sur Windows 11 ? Il existe un nouveau moyen beaucoup plus simple

L’une des plus grandes nouveautés de Windows 11 est la possibilité d’utiliser directement des applications Android, sans dépendre d’un smartphone. Cela a été développé lentement, mais avec un objectif clair.

Pour l’instant, Microsoft limite l’utilisation aux applications de la boutique Amazon et à un ensemble limité d’applications. Bien sûr, cela vous permettra de charger des applications directement, bien que de manière contrôlée. Ce processus a maintenant été amélioré avec l’arrivée de WSATools.

En choisissant la boutique Amazon, Microsoft finit par limiter l’offre d’applications qu’elle propose aux utilisateurs de Windows 11. Cette boutique a une offre moins étendue et certaines propositions sont absentes, laissant ainsi certaines applications Android manquantes.

Microsoft facilite la vie des utilisateurs en permettant le chargement direct des APK, ouvrant la porte à des offres accrues. C’est un processus qui n’est pas simple, il peut être effectué par n’importe quel utilisateur avec un minimum d’effort.

Une solution viable est maintenant apparue qui facilite la vie des utilisateurs de Windows 11. Elle s’appelle WSATools et donne aux utilisateurs la possibilité d’installer simplement des applications externes. Juste cet outil et l’APK et rapidement l’application Android est disponible.

Quelque chose que WSATools fait est d’éliminer toute la couche d’installation ADB, les pilotes et autres outils, ce qui est plus compliqué. Il ne nécessite que l’activation du mode de débogage et le débogage USB en ASL. Bien entendu, l’APK doit également être présent, obtenu à partir de sites comme APKMirror ou APKPure.

Le créateur de WSATools a révélé que sa proposition est encore un outil à développer et qu’elle peut comporter quelques bugs. Néanmoins, il continuera à se développer et à s’améliorer pour le rendre encore plus simple à utiliser, simplifiant ainsi le processus.

Cette solution simplifie l’ensemble du processus d’installation des applications Android, ce qui ouvre la gamme des offres pour l’utilisateur de Windows 11. Tout est ainsi préparé pour rendre ce système encore meilleur et beaucoup plus facile à utiliser.