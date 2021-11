Google Pixel 6 passe des appels fantômes sans que les utilisateurs aient demandé

Le pari de Google sur le nouveau Pixel 6 est très gros. Avec ces nouveaux smartphones, le géant de la recherche veut montrer à quoi doit ressembler un Android haut de gamme et marquer fermement le marché.

Ces smartphones sont déjà sur le marché et accessibles à de nombreux utilisateurs, présentant quelques défauts déjà identifiés. Une nouvelle a été dévoilée et révèle que ce smartphone passe des appels fantômes, sans que les utilisateurs l’aient demandé.

Le Pixel 6 a lancé quelque chose de complètement nouveau chez Google. On parle de son SoC Tensor, qui est une vraie première sur ce marché et montre comment le géant de la recherche parie sur de nouvelles fonctionnalités.

Même s’il n’est pas le plus performant, il se concentre sur l’IA et les domaines d’apprentissage. Ce sera avec ces armes que vous pourrez offrir aux utilisateurs les meilleures fonctionnalités et encore plus d’intelligence.

D’après ce qui a été révélé, le nouveau Pixel 6 a un nouveau problème, qui peut être délicat pour les utilisateurs. Révélé sur Reddit par @erivaldoff, il a été démontré que ce smartphone effectuait des appels fantômes aux contacts des utilisateurs, de manière aléatoire.

Les cas s’accumulent comme on peut le lire dans cette publication, montrant que le problème est plus vaste qu’on aurait pu le penser. Il y a également dans cette publication une cause possible de ce problème qui affecte le Pixel 6.

D’après ce qui est révélé, la cause pourrait être dans l’assistant Google, qui effectue ces appels, enregistre ces demandes. Ce qui est étrange, c’est que ces appels ont lieu la nuit, sans voix. Il y a même des rapports de ces appels qui se passent avec le Pixel 6 dans sa poche.

Bien qu’il n’y ait toujours pas de solution de la part de Google, certains utilisateurs ont réussi à contourner le problème en désactivant les commandes vocales sur l’écran verrouillé. Ce n’est pas la solution parfaite, mais cela fonctionnera jusqu’à ce qu’une solution plus complète et officielle émerge.