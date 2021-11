Complètement surprise, Microsoft met fin à OneDrive sur Windows 7, 8 et 8.1 dès 2022

Les services cloud ont pris une grande importance ces dernières années. Les utilisateurs ont abandonné les supports physiques et ont toutes leurs informations dans cet hébergement web.

Microsoft a sa proposition dans OneDrive, présente sur Windows et même sur d’autres plateformes, comme Android ou iOS. Le géant du logiciel a maintenant révélé que ce service cesserait bientôt de fonctionner sur certaines anciennes versions de son système.

L’union entre Windows et OneDrive existe depuis de nombreuses années, étant un élément clé du stockage et de la synchronisation des informations. Ce service garantit que les fichiers de l’utilisateur sont synchronisés et toujours accessibles.

Maintenant, et dans une vraie surprise, Microsoft a annoncé la fin de OneDrive pour Windows 7, 8 et 8.1. Ce service sera interrompu en 2022, avec la date limite du 1er mars. À partir du 1er janvier, les mises à jour de l’application seront terminées.

En fait, ce qui va se passer, c’est la fin de la synchronisation entre les PC avec ces versions et le service Cloud. Tous les fichiers utilisateurs restent accessibles et peuvent être téléchargés et chargés directement par le navigateur.

Microsoft a mis en garde contre cette situation et offre aux utilisateurs une solution qui pourrait fonctionner pour la plupart. Recommande à toutes les personnes concernées par cette fin d’effectuer la mise à jour tant attendue et demandée vers Windows 10 ou 11.

Malgré la tentative évidente de forcer la mise à jour, Microsoft revendique d’autres raisons à ce changement dans OneDrive. Il souhaite concentrer les efforts que ces versions consomment dans d’autres domaines de développement, dans de nouvelles plateformes et dans de nouvelles propositions qu’il souhaite mettre sur le marché.

Pour de nombreux utilisateurs, cela peut être une situation problématique. OneDrive est entièrement intégré à Windows et beaucoup utilisent ce service cloud sans le savoir. Maintenant, la solution est évidente plus tard, le chemin de mise à niveau étant indiqué. Reste à savoir combien feront le pas vers Windows 10 et combien opteront pour d’autres propositions.