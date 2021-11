Deeper 2.7.5 maintenant réglé pour macOS 12 Monterey

macOS est lui-même un système d’exploitation très bien organisé et apporte un ensemble d’outils natifs prêts à aider à adapter le système à l’utilisateur. Cependant, certaines fonctionnalités peuvent aller plus loin et l’application Deeper permet de simplifier certains réglages. Cet outil a été mis à jour pour être pris en charge par le nouveau macOS Monterey.

Avec ce couteau suisse, les utilisateurs de Mac peuvent facilement gérer une poignée d’options. Voyez ce que vous pouvez faire avec cette application.

Plus profond pour macOS…

Nous avons introduit cet outil il y a 10 ans. Depuis lors, nous avons laissé encore et encore les incréments laissés par la foire derrière le projet. Cependant, avec la nouvelle version de macOS 12, cette application a reçu un nouveau coup de pouce.

Cette application permet des actions sur plusieurs domaines, tels que les rapports d’erreurs, qui sont importants pour vérifier toute action pouvant être intervenue, dans le Finder, où nous pouvons paramétrer de nouveaux comportements de cette fonctionnalité importante du système.

Comme on peut le voir sur l’image ci-dessus, Deeper, de la société Titanium Software, est un outil gratuit dont la mission est de faciliter aux utilisateurs de macOS certaines actions liées à des points stratégiques du système d’exploitation.

Dans le domaine général, jusqu’aux applications, l’outil aidera à paramétrer macOS Monterey, ou une version antérieure, pour répondre aux besoins de l’utilisateur.

Général

En commençant par le début, l’onglet Général dispose de plusieurs options liées aux effets de fenêtre, à la vitesse d’affichage des alertes, au type de fichier généré par les captures d’écran, au chemin où ces fichiers doivent être enregistrés, ainsi qu’à d’autres options faisant partie du menu Ouvrir les récents.

N’ayez pas peur de bouger, d’essayer de comprendre. Si quelque chose ne se passe pas comme prévu, utilisez le bouton Restaurer les valeurs par défaut. Tout va revenir à la normale, car cela vient de la crèche.

Chercheur

Dans ce menu seront des options liées aux effets graphiques dans les fenêtres. Le Finder, comme vous le savez, est l’explorateur de vitamines du système d’exploitation. Ainsi, au-delà du trivial, cet explorateur peut être asservi pour devenir un outil fantastique au sein de macOS. Il lui reste à comprendre comment il peut le faire.

C’est ici dans ce menu Deeper que vous pouvez approfondir les paramètres. Passez du temps ici, vous verrez que vous serez récompensé.

quai

Le Dock est une marque déposée de macOS. Au fil des ans, les utilisateurs ont adapté cette zone avec leurs programmes, raccourcis et dossiers à partir de divers endroits contenant des informations.

Dans ce menu l’utilisateur peut gérer les effets graphiques du Dock, vous pouvez définir ce qui se passe lorsque vous minimisez une fenêtre, vous pouvez même prédéfinir que lorsque vous n’utilisez pas le Dock, il est masqué, pour augmenter l’espace de visualisation des fenêtres sur l’écran.

Pour ceux qui aiment avoir des arrangements de mode Windows, il existe une option qui pourrait vous plaire. Lors de l’activation de l’option Activer le mode application unique, chaque fois que vous cliquez sur une icône, la fenêtre de l’application correspondante saute en haut et toutes les autres disparaissent.

Fondamentalement, tous sont minimisés et le seul actif est celui que vous choisissez, en cliquant sur l’icône Dock. Comme je l’ai mentionné, passez un peu de temps à l’allumer et à l’éteindre pour voir quel niveau d’aide vous pouvez obtenir dans ce domaine.

Début

Comme le nom du meni l’indique, vous pouvez modifier ici les paramètres par défaut du système concernant la connexion. Changez le fond d’écran, activez le menu d’informations sur l’écran de connexion, qui mettra toutes les informations que vous souhaitez voir. Sur les MacBooks, vous pouvez utiliser ce champ pour mettre un numéro de téléphone au cas où quelqu’un trouverait le Mac perdu et voudrait le rendre.

Si vous souhaitez le faire sans cette application, accédez au menu Apple> Préférences système> Sécurité et confidentialité> cliquez sur le verrou pour apporter des modifications> activez l’écran Lorsque l’écran est verrouillé, affichez une option de message> Définir le message> bouton OK.

applications

Voici à l’intérieur d’une zone spécifique pour définir divers paramètres dans Safari, dans l’application Musique, dans le partage d’écran, App Store, parmi plusieurs autres options. Ce n’est pas que ces options ne peuvent pas être effectuées nativement sur le système, mais certaines uniquement via la ligne de commande.

Cette interface est beaucoup plus simple. Et encore une fois, si quelque chose ne reste pas comme prévu, restaurez les paramètres par défaut.

Autres

Voici des options déjà détaillées et certaines liées aux plus radins. Cependant, le dernier groupe peut bien faire pour comprendre à quoi il sert.

Notez simplement que l’option Disable Gatekeeper ne doit pas être utilisée à la légère. Ce « gardien » de votre Mac vous protège des malwares. Si vous désactivez cette option, vous courez un risque.

Cela dit, nous laissons le lien pour télécharger et utiliser sans crainte. C’est un excellent outil pour les petits réglages qui peuvent être importants pour la vie de tous les jours.

Utilisation et abus. Au fait, avez-vous l’un de ces outils que vous souhaitez partager ?