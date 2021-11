Les iPhones mettent plus de temps à recevoir de nouvelles fonctionnalités – Pourquoi ?

Si vous êtes dans le monde des smartphones, vous vous êtes probablement demandé pourquoi les iPhones sont en retard pour la fête lorsqu’il s’agit d’introduire de nouvelles fonctionnalités sur les machines Apple. En revanche, les smartphones Android semblent bénéficier de nouvelles fonctionnalités tout le temps – il est même difficile de les suivre toutes.

Mais pourquoi les iPhones sont-ils si lents à introduire de nouvelles fonctionnalités ? Découvrez quelques raisons aujourd’hui.

Lecteurs d’empreintes digitales sous l’écran, smartphones pliables, etc. Les appareils Android semblent toujours disposer des dernières fonctionnalités avant les iPhones. Mais pourquoi?

Les fonctionnalités de l’iPhone doivent s’intégrer à l’écosystème d’Apple

L’une des principales raisons pour lesquelles les iPhones sont si lents à introduire de nouvelles fonctionnalités est que chaque nouvelle fonctionnalité introduite ne se limite pas à l’iPhone lui-même. Il doit trouver sa place dans l’ensemble de l’écosystème Apple – il doit bien fonctionner dans presque tous les produits Apple.

Pour ce faire, des tests rigoureux sont nécessaires pour s’assurer qu’il n’y a pas de problèmes avant que la fonctionnalité ne soit approuvée. Chaque nouvelle fonctionnalité doit être adaptée pour fonctionner en totale synergie avec les autres appareils et fonctionnalités Apple.

Les décisions pour un nouvel iPhone sont prises des mois à l’avance, parfois des années. Et tandis que les fabricants d’Android semblent publier constamment de nouvelles fonctionnalités, cela est plus difficile pour les iPhones en raison de son écosystème profondément intégré et de sa congruence avec d’autres produits et services Apple.

Apple maintient la cohérence de l’iPhone en avance sur les tendances

Ce n’est une nouvelle pour personne que les smartphones Android sont de toutes formes et tailles, tandis que les iPhones restent généralement plus ou moins les mêmes au fil des ans. Bien que les fans d’Android puissent ne pas être d’accord, Apple n’est pas nécessairement paresseux, mais plutôt conscient de sa base de consommateurs.

Changer trop le design année après année ne fait qu’entraver l’image de marque qu’un fan d’iPhone a d’Apple. Par exemple, aussi détesté soit-il, même par certains utilisateurs d’iPhone, il est toujours emblématique et facilement identifiable à distance.

Le maintien de la cohérence de la conception à la fois pour le matériel et les logiciels garantit qu’un utilisateur d’iPhone continuera à passer à un autre iPhone. Cela les aide à savoir à quoi s’attendre de leur achat et à ne pas être soumis à des surprises indésirables que pourraient offrir les appareils Android.

Cependant, les marques chinoises devenant de plus en plus populaires pour leurs smartphones haut de gamme mais abordables, Apple subit certainement plus de pression pour justifier le prix de ses iPhones.

Un logiciel sans faille sur des fonctionnalités amusantes

Si vous avez vu les critiques et les comparaisons en ligne de l’iPhone, vous avez peut-être remarqué à quel point ils semblent gérer assez bien les fonctionnalités de base par rapport aux smartphones Android de prix similaire, tels que les appels, les appels vidéo et l’enregistrement vocal.

Comme il y a beaucoup moins d’iPhones que de téléphones Android, les développeurs d’applications comme Instagram et Snapchat peuvent mieux optimiser leurs applications pour qu’elles s’exécutent sur un iPhone. En revanche, les smartphones Android bénéficient d’une solution unique et imprudente.

La facilité d’utilisation prime sur la personnalisation

Alors qu’Android est connu pour donner aux utilisateurs le choix et la liberté de personnaliser leurs téléphones, les iPhones se concentrent davantage sur la normalisation et la fourniture de ce qui fonctionne le mieux pour la plupart des gens.

L’avantage ici est la facilité d’utilisation, une intégration plus étroite, une meilleure cohérence et une plus grande sécurité et confidentialité que vous obtenez avec les produits Apple. Mais tous ces avantages se font au prix de perdre la liberté de personnaliser vos machines ou de profiter régulièrement de nouvelles fonctionnalités innovantes.

Dans tous ses produits, qu’il s’agisse d’un iPhone ou d’un MacBook, Apple privilégie la facilité d’utilisation et la simplicité à la personnalisation. C’est pourquoi les iPhones sont si faciles à utiliser et n’ont pas autant de courbe d’apprentissage que certains smartphones Android.