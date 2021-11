Un homme dit qu’il a été accidentellement embauché par la NASA

Dans de courtes vidéos, parmi les contenus infinis de TikTok, les gens font connaître de nombreuses situations inhabituelles. Vous vous souvenez du bébé qui a accidentellement acheté une mise à niveau pour la Tesla de sa mère ? Eh bien, cette fois, l’histoire implique un ingénieur qui a été accidentellement embauché par la NASA.

La vidéo qui explique toute l’histoire est déjà devenue virale sur le réseau social.

L’ingénieur David Miller est devenu viral sur TikTok avec une vidéo où il dit qu’il a été accidentellement embauché par la NASA. Une histoire inhabituelle qui montre comment sa vie « a basculé » en raison d’un changement inattendu dans sa carrière : du bricolage avec des avions commerciaux à la conception du matériel utilisé par les astronautes dans leurs voyages dans l’espace.

J’ai obtenu un entretien pour un emploi dans les avions, puis j’ai reçu un rappel disant : « Nous pensons qu’il y a un travail différent qui pourrait vous plaire et c’est pour l’équipe de manipulateur, d’analyse graphique et de cinématique interactive (MAGIK) ».

Se souvient de l’ingénieur dans la vidéo publiée sur TikTok.

L’équipe MAGIK est chargée de préparer et d’étudier la faisabilité des opérations robotiques prévues à bord des stations spatiales.

« Je ne sais pas ce que c’est », mais j’ai dit : « Ça semble intéressant. Puisque vous me rappelez, je suppose que je peux demander un entretien en face à face. J’aimerais entendre parler des deux œuvres ».

Dit David Miller.

Plus tard, l’ingénieur n’a pas été embauché pour le premier emploi, qui impliquait de travailler sur l’avion de ligne commercial Boeing 787, comme il le pensait. A son tour, il a été embauché pour le second, pour lequel il n’a jamais eu d’entretien, et qui s’est avéré être un emploi à la NASA.

J’ai donc déménagé au Texas et j’ai commencé à faire ce travail.

A révélé David Miller dans la vidéo TikTok, ajoutant qu’il avait travaillé sur de nombreux éléments qui ont ensuite volé vers la Station spatiale internationale, y compris le matériel pour les sorties dans l’espace et les systèmes d’amarrage.

Selon l’ingénieur, la NASA avait besoin de pourvoir l’équipe MAGIK et a donc demandé de l’aide à Boeing. Ainsi, David Miller a travaillé pour la NASA pendant huit ans et révèle que c’était une expérience « magique ».