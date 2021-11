Apple pourrait bientôt se débarrasser d’une obligation et d’un autre élément de la coque iPhone

C’est avec l’iPhone 12 qu’Apple en a pris un autre qui a eu un grand impact positif sur le marché des smartphones. Avec ce modèle, le géant de Cupertino n’a plus plusieurs éléments présents dans sa boîte.

Bien que cela semble être une décision logique, la marque a dû se retirer à ce moment-là sur plusieurs marchés. Désormais, et à la suite d’un changement, vous pouvez vous débarrasser de cette obligation et ainsi supprimer un autre élément de la coque iPhone.

Il y a eu plusieurs pays où Apple a dû conserver certains éléments dans la coque de l’iPhone. Dans certains cas, il était nécessaire de conserver le chargeur et dans d’autres, les EarPods ne pouvaient pas être retirés.

Ce dernier scénario est encore visible en France, où Apple conserve ses EarPods dans la coque de l’iPhone. La raison était simple et résultait d’une loi d’un pays, qui réglementait certains éléments et devait même être respectée.

En particulier, la loi française impose aux fabricants d’avoir un kit mains libres ou un casque dans leur équipement. Ceux-ci servent avant tout à protéger les enfants de moins de 14 ans contre les rayonnements électromagnétiques. En cas de non-respect, l’amende sera de 75 000 euros.

C’est précisément cette loi qui semble maintenant être modifiée et ne plus avoir ces hypothèses. Elle sera remplacée par une autre loi qui vise à réduire l’empreinte environnementale de la technologie en France.

Avec ce changement, Apple et d’autres fabricants n’ont plus besoin d’inclure des écouteurs dans les boîtes de leurs appareils. Pour l’instant, ce projet de loi a été approuvé et n’attend qu’une publication formelle avant de pouvoir prendre force de loi.

Ce sera sans aucun doute un grand changement pour Apple, notamment en France. La marque avait des EarPods présents, bien qu’externes à la coque de l’iPhone, n’étant ajoutés qu’à l’extérieur et parce que la loi l’exigeait.