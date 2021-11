QNAP : Téléchargez le manuel de sécurité NAS gratuit maintenant

QNAP vient de publier un petit manuel de sécurité de l’information spécialement créé en pensant au NAS de la marque et qui contient de nombreuses « bonnes pratiques » qui peuvent également être utilisées par les utilisateurs de tout équipement de ce type.

Le manuel, de 20 pages et en portugais, passe en revue une série de points qui doivent être suivis par les utilisateurs afin de sécuriser davantage leur NAS

Alors que de nombreux conseils peuvent sembler évidents pour les utilisateurs plus expérimentés, la pratique montre que de nombreux utilisateurs finissent par modifier rarement les paramètres par défaut du NAS, exposant ainsi leur équipement à des cyberattaques.

Parmi les suggestions données dans le manuel, nous pouvons trouver des astuces liées aux mises à jour logicielles (micrologiciel NAS mais aussi applications), à la gestion des mots de passe, à la vérification en deux étapes et aux connexions à distance.

Pour les utilisateurs de NAS QNAP, il existe des idées spécifiques, notamment dans l’installation et la configuration du pare-feu, des applications pour les connexions VPN et d’autres conseils concernant la configuration du système d’exploitation QTS qui équipe ces appareils.

QNAP (Quality Network Appliance Provider) se consacre à fournir des solutions complètes de développement de logiciels, de conception de matériel et de fabrication en interne.

En se concentrant sur les innovations en matière de stockage, de mise en réseau et de vidéo intelligente, QNAP présente désormais une solution NAS révolutionnaire dans le cloud, qui rejoint notre écosystème leader de logiciels par abonnement et de canaux de services diversifiés.

QNAP considère le NAS comme plus qu’un simple stockage et a créé une infrastructure réseau basée sur le cloud pour que les utilisateurs hébergent et développent des analyses d’intelligence artificielle, des calculs de pointe et l’intégration de données dans leurs solutions QNAP.

Manuel QNAP