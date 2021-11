Alerte : les émissions de CO2 augmenteront de 13,7% d’ici 2030 selon l’ONU

On n’a probablement jamais autant parlé du changement climatique et des émissions de CO2. Les accords établis entre les pays imposent un changement drastique et rapide, car les prévisions ne sont pas vraiment encourageantes.

Selon les Nations Unies (ONU), les émissions de CO2 augmenteront de 13,7% d’ici 2030.

La concentration de CO2 dans l’atmosphère devrait atteindre 414,7 parties par million (ppm) d’ici 2021

L’ONU a récemment averti que les émissions mondiales de CO2 sont sur le point d’augmenter de 13,7% d’ici 2030, par rapport à 2010, au lieu de chuter de 50% si les limites du traité sont respectées.

Les données, qui ont été révélées dans le cadre de la conférence sur le climat COP26 à Glasgow, font partie d’une analyse préliminaire de l’ONU et découlent des nouveaux engagements pris par 14 pays et de la mise à jour des 166 parties qui ont révisé à la hausse leurs objectifs, sur un total de 193 parties qui ont signé l’Accord de Paris de 2015.

Malgré les « mauvaises nouvelles », cette projection est légèrement inférieure à l’augmentation de 16% des émissions de CO2 pour la fin de cette décennie, estimée avant les 14 nouvelles Contributions calculées au niveau national.

Les rendez-vous utilisés pour mettre à jour ces prévisions proviennent d’Arabie saoudite, d’Argentine, d’Australie, de Bahreïn, du Brésil, du Tchad, de Chine, du Ghana, d’Irak, du Japon, de Nauru, du Pakistan, de Saint-Kitts-et-Nevis et d’Ouzbékistan.

L’organisation scientifique Global Carbon Budget a également annoncé que les émissions de dioxyde de carbone augmenteront à nouveau en 2021 pour se rapprocher des niveaux d’avant la pandémie de COVID-19, après avoir chuté de 5,4% en 2020.

Selon les données révélées par Lusa, la concentration de CO2 dans l’atmosphère devrait atteindre 414,7 parties par million (ppm) en 2021, une valeur 49% supérieure aux niveaux préindustriels, alors qu’elle était de 277 ppm.

Le dioxyde de carbone (CO2), également connu sous le nom de dioxyde de carbone, est un composé chimique gazeux qui provoque de graves déséquilibres dans l’effet de serre sur la planète Terre.

