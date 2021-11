iPhone 13 : Il existe déjà une « astuce » pour changer d’écran et ne pas perdre le Face ID

Lorsque l’iPhone 13 est sorti et a commencé à toucher certains spécialistes de la réparation, il a été remarqué que lors du changement d’écran du nouvel iPhone en dehors des canaux officiels, le Face ID a cessé de fonctionner. Cependant, une technique a déjà été découverte pour effectuer l’opération sans perdre votre Face ID ou avoir à payer Apple pour le faire.

Fondamentalement, ce qu’iFixit a découvert, c’est qu’en « transplantant » une petite puce d’affichage, au moment du remplacement de ce composant, il pouvait « tromper » le système et ainsi laisser tous les systèmes d’exploitation, avec une dalle OLED tierce.

Il existe déjà une astuce pour « tromper » l’iPhone 13

En septembre dernier, une analyse plus approfondie, réalisée par un Youtuber bien connu dédié aux réparations, révélait une réalité à laquelle on ne s’attendait pas. Lorsque vous changez l’écran de l’iPhone 13 en dehors des canaux officiels, Face ID ne fonctionne plus.

En essayant de changer les écrans, l’appareil a remarqué ce changement et a averti que le composant n’était pas authentique, en tant que tel, Face ID serait désactivé.

Ainsi, et après plusieurs semaines autour du sujet, la chaîne iFixit a apporté plus de détails sur la façon de faire le changement avec la qualité. Autrement dit, selon le site Web, la restriction ne se produit qu’en raison d’une petite puce sur l’écran. Cette puce est capable d’authentifier le panneau OLED au numéro de série de l’appareil.

Par conséquent, si le code du composant est différent de celui attendu, le smartphone ne reconnaîtra pas le panneau comme authentique, même s’il est d’origine, comme le montre la vidéo.

[ Vídeo Original ]

Apple rend difficile le placement de composants par des tiers

Apple a mentionné à plusieurs reprises que les limitations imposées à ses appareils à l’utilisation de composants non officiels, sont dues à la politique d’engagement envers la qualité avec les utilisateurs. En d’autres termes, la société ne souhaite pas que des tiers non autorisés placent des composants qui ne sont pas certifiés Apple.

Au fil des ans, la société a essayé de plusieurs manières de faire cette restriction, du bouton Home, en passant par le lecteur d’empreintes digitales, jusqu’à la batterie.

De plus, l’entreprise souhaite bénéficier de ses services et de ceux de ses partenaires. Cette procédure s’effectue via une application appelée Apple Services Toolkit 2, réservée aux partenaires de la société Cupertino.

Cependant, il a été constaté qu’en « transplantant » la puce de l’ancien écran vers le nouveau, Face ID fonctionne correctement. Cependant, le processus n’est pas simple et nécessite des outils spéciaux pour retirer la puce de l’ancien panneau sans l’endommager et la souder au nouvel écran.

En résumé, le processus, en plus d’être plus laborieux, devient plus coûteux pour les aides qui auront besoin de plus de connaissances, se spécialiseront dans la méthode et devront investir dans des outils pour le faire. Au final, il reste à voir si ce qui est économisé dans le nouveau panneau officieux arrivera à payer pour le service de cette nature.

Prix ​​de remplacement de l’écran de l’iPhone 13

Apple, sur sa page d’information, indique les prix pratiqués pour le remplacement des écrans des différents modèles d’iPhone. Les prix indiqués sont pour le marché américain et pour les unités non garanties.

Bien qu’il existe des écarts sur d’autres marchés, ces valeurs servent de guide pour comprendre la valeur de ce service :

iPhone 13 Pro Max – 329 $ (environ 285 euros)

iPhone 13 Pro – 279 $ (environ 241 euros)

iPhone 13 – 279 $ (environ 241 euros)

iPhone 13 mini – 229 $ (environ 200 euros)

Les prix ne sont pas du tout sympathiques, mais ne vous y trompez pas, tous les smartphones avec ce type d’écran ont des prix élevés car la dalle elle-même est chère.