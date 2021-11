AMD annonce un nouveau GPU de cloud gaming et tease les accélérateurs de nouvelle génération

En bref : cela fait presque un an qu’AMD a sorti le RX 6800 XT, et ils ont plus à donner. AMD a annoncé la sortie d’une nouvelle carte de cloud gaming basée sur celle-ci, appelée Radeon Pro V620.

Selon le vice-président d’AMD Jeff Connell, la demande de jeux en nuage a justifié la création d’un GPU juste pour le travail. Mais le V620 ne se limite pas aux jeux ; il est livré avec des capacités de partitionnement qui le rendent capable de diffuser simultanément plusieurs bureaux / espaces de travail à partir du cloud.

Le V620 diffère du 6800 XT principalement par sa capacité mémoire, 32 Go au lieu de 16 Go. Sinon, ils ne sont pas trop différents ; ils ont les mêmes 4 608 cœurs, des vitesses d’horloge similaires dans la région de 2 GHz et le même TDP de 300 W.

Cependant, vous ne pouvez pas confondre l’un avec l’autre. Parce qu’il est conçu pour les serveurs, le V620 dispose d’un refroidisseur passif banal qui est un peu plus petit que le monstre en plastique et en métal attaché au 6800 XT. Il a besoin de ventilateurs pour le garder au frais.

RX 6800 XT Pro V620 Pro W6800 PDSF 649 $ N / A 2 249 $ Date de sortie nov. 2020 nov. 2021 Juin 2021 Noyaux 4608 3840 Horloge de base 1825 MHz 2075 MHz Booster l’horloge 2250 MHz 2200 MHz 2320 MHz Mémoire 16 Go de GDDR6 32 Go de GDDR6 Bus mémoire 256 bits / 512 Go/s

AMD ne commercialise pas le V620 et ne semble pas intéressé à le fournir aux OEM, ce qui n’est pas surprenant mais décevant. Si vous souhaitez acheter un GPU avec 32 Go de mémoire, vous êtes limité au W6800, moins puissant.

Alternativement, vous pouvez attendre qu’une entreprise de virtualisation comme Shadow récupère le V620 et vous le vende dans le cadre d’un abonnement mensuel. Google Stadia est un autre candidat probable pour la carte si vous voulez juste jouer.

Si 32 Go de mémoire ne vous suffisent pas, AMD peut passer à la vitesse supérieure. Lundi, la PDG d’AMD, le Dr Lisa Su, dirigera la présentation du centre de données accéléré AMD, au cours de laquelle elle annoncera la prochaine génération de GPU AMD Compute et de processeurs Epyc.

Au plaisir de vous présenter notre prochain @AMDServer #EPYC et @AMDInstinct accélérateurs. Rejoignez-nous pour notre première du centre de données accéléré le 8 novembre à 11 h HE. https://t.co/O2xZjXctfj pic.twitter.com/ezlWMNO9gK – Lisa Su (@LisaSu) 5 novembre 2021

Des fuites antérieures ont indiqué que le nouvel accélérateur Instinct d’AMD dispose de 128 Go de HBM2E. Il pourrait s’agir de l’un des plus gros GPU jamais créés, d’où les énormes dissipateurs thermiques dans l’image teaser ci-dessus.

AMD n’aura cependant pas longtemps à se reposer sur ses lauriers. Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, ripostera mardi lors du keynote Nvidia GTC 2021 Fall. Restez à l’écoute!