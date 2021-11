Un couple de 80 ans a obtenu de l’aide pour terminer The Last of Us 2 par un gars recruté en ligne

Karen Klein et son mari Bruce sont tombés amoureux du titre développé par Naughty Dog tout en cherchant un moyen de rester occupé et actif, mais ont immédiatement trouvé la dynamique du jeu trop complexe. Ils se sont tournés vers un site de petites annonces à la recherche de quelqu’un pour leur apprendre à jouer, trouvant un gars qui venait les voir deux fois par semaine pour les aider.

The Last of Us 2 est universellement reconnu comme l’un des meilleurs jeux de la décennie, c’est pourquoi Karen Klein et son mari Bruce en sont tombés amoureux à 78 et 81 ans, dès qu’ils l’ont bien vu sur YouTube. Le couple de retraités avait récemment décidé d’acheter une PlayStation 4 pour se distraire et garder l’esprit entraîné dans la période difficile de la pandémie, mais a vite découvert que le jeu n’était pas si simple à terminer. Karen a écrit une annonce en ligne à la recherche de quelqu’un pour lui apprendre, ainsi qu’à son mari, comment finir le jeu qui les passionnait, et a obtenu une réponse : un inconnu s’est présenté chez le couple pendant des jours pour les aider dans leur aventure virtuelle.

L’annonce en ligne

C’est arrivé aux États-Unis il y a quelques semaines : l’histoire a été racontée par Kotaku en interviewant le couple de protagonistes, mais la demande initiale est toujours visible sur Reddit où elle a été recueillie par le garçon qui s’est en fait dépensé pour aider le couple dans le besoin. Karen et son mari ont déclaré qu’ils n’avaient jamais été particulièrement familiers avec les jeux vidéo, mais qu’ils voulaient essayer quelque chose de nouveau pour rester actifs dans une année complexe comme celle de 2020-2021. Et s’il est vrai que The Last of Us 2 n’est pas un titre particulièrement difficile à boucler, l’inexpérience du couple sur le terrain leur joue contre eux depuis le début : « On n’a toujours pas la mentalité pour comprendre comment résoudre les situations. qu’un jeu comme celui-ci peut vous confronter », a déclaré Karen; « Je suppose que vous apprenez en jouant, ou cela vient plus naturellement si vous êtes plus jeune. » La femme a ensuite publié une annonce sur le site spécialisé Craigslist, écrivant qu’elle avait besoin d’un enseignant pour la suivre, elle et son mari tout au long du jeu, pour les aider à comprendre à la fois comment utiliser les commandes et comment naviguer plus généralement dans l’expérience de jeu. – de l’histoire aux défis posés par les monstres et les antagonistes. Seules exigences : la preuve d’un vaccin anti Covid et une bonne dose de patience.

Cours à domicile

L’annonce n’a eu aucune réponse directe, mais a été republiée sur la plate-forme sociale Reddit où un utilisateur l’a vue et a décidé d’entrer en contact avec le couple. Jesse, un garçon de 21 ans, s’est présenté à la maison des joueurs deux fois par semaine lors de sessions de 2 heures au cours desquelles il les a guidés à travers les passages les plus difficiles du jeu, leur racontant les faits qui se sont produits dans la préquelle du jeu. Mais maintenant qu’il a trouvé un travail, Jesse ne peut plus assister Karen et Bruce et le couple cherche un remplaçant. Alors que la recherche du candidat se poursuit, les deux sont désormais suffisamment experts pour poursuivre temporairement leur voyage grâce aux guides sur YouTube et chercher d’autres jeux pour commencer.