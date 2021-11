Apple pourrait sortir un SoC Apple M1 Max à 40 cœurs de 3 nm en 2023, selon la rumeur

Apple a répondu à ses concurrents avec le lancement des SoC M1 Pro et M1 Max, pour donner toute la puissance à leurs MacBook. Les tests de ces équipements sont assez prometteurs et démontrent que la marque à la pomme se concentre sur la croissance de grandes étapes dans ce segment.

Mais il semble que la firme de Cupertino ne s’arrête pas là. Et les dernières rumeurs de l’industrie indiquent qu’Apple envisage déjà de sortir un processeur 3 nm M1 Max avec un processeur à 40 cœurs dès l’année 2023.

Apple M1 Max 3nm et processeur 40 Core en 2023 ?

Selon de récentes rumeurs provenant de sources du secteur, Apple prépare déjà tout pour le développement des prochaines puces successeurs des puissantes M1, M1 Pro et M1 Max 5nm, produites par le taïwanais TSMC. À son tour, le prochain iPhone 14 sera doté d’une puce en 4 nm, mais les futurs MacBook et iMac devraient miser sur la lithographie en 3 nm.

Selon The Information, de nouvelles rumeurs indiquent que le prochain SoC haut de gamme et les successeurs de l’Apple M1 Max comprendront un processeur à 40 cœurs, 4 fois plus que le processeur à 10 cœurs actuel. Les détails indiquent que les puces de troisième génération portent le nom de code Ibiza, Lobos et Palma. De plus, ils devraient d’abord faire leurs débuts sur les Mac de nouvelle génération, à savoir sur les modèles MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces.

D’autres sources ont également fourni des informations similaires, ajoutant que le nombre de cœurs GPU sur la prochaine puce est également 4 fois plus élevé que les cœurs actuels. Si cela est confirmé, la prochaine génération de SoC Apple pourrait avoir la puissance de quatre Nvidia GeForce RTX 3070.

A lire aussi :