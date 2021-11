Astuce : Quelles sont les caractéristiques de votre smartphone Xiaomi ? Découvrez vite

Avec un marché de plus en plus riche en termes d’offres de marque comme Xiaomi et d’autres, nous avons du matériel différent dans n’importe quel smartphone. Cela rend difficile de garder une trace de ce que chacun a en tête, étant donné la diversité.

Il est encore plus important de savoir ce que nous avons sur notre smartphone, afin que nous puissions acheter des performances et d’autres facteurs. Alors, voyez aujourd’hui comment découvrir les caractéristiques de votre smartphone Xiaomi.

MIUI a regroupé les informations essentielles de chaque smartphone dans des zones bien identifiées et connues. Cela donne aux utilisateurs un moyen facile d’accéder à ce qu’ils veulent, sans avoir à rechercher constamment ce dont ils ont besoin.

Les spécifications de votre smartphone sont quelque chose que tout le monde veut savoir et dont il a besoin presque à plusieurs reprises. Cela sert à comparer avec d’autres modèles, avec ce qu’il sera possible d’utiliser ou même de se souvenir de ce dont vous disposez.





Fait intéressant, cette information est accessible d’une manière très simple et même rapide d’accès. Commencez par ouvrir les paramètres, puis, tout en haut de la liste des options, il y en a une qui est intitulée À propos du téléphone.

Ils doivent entrer dans cette zone, où ils disposent déjà d’informations utiles, telles que la version MIUI et le stockage disponible. Pourtant, ils devraient descendre et choisir l’option Toutes les spécifications. Ici, vous aurez les détails sur le smartphone Xiaomi dont vous avez besoin et que vous recherchez.





Puis ils arrivent enfin à ce qu’ils cherchaient, avec toutes les informations nécessaires. Il est organisé et regroupé par types, pour une lecture plus logique et intuitive. Ils ont juste besoin de descendre ou de monter dans la liste pour avoir accès à toutes les informations.

C’est de cette manière simple que Xiaomi donne aux utilisateurs toutes les informations dont ils ont besoin. Vous pouvez accéder à nouveau à ces spécifications à tout moment, et elles ne changeront pas dans le temps.