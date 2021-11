Des images réelles d’un Samsung Galaxy S22 Ultra ont été révélées en ligne

Les attentes sont élevées autour des prochains smartphones de Samsung. La société sud-coréenne est l’un des noms les plus forts du segment mobile et, à ce titre, toutes ses futures versions sont attendues avec impatience.

La prochaine gamme Samsung Galaxy S22 est dans le collimateur des consommateurs et, comme prévu, certains rendus ont été dévoilés sur Internet. Mais maintenant, le célèbre leaker Jon Prosser, de Front Page Tech, a partagé de vraies images d’un Galaxy S22 Ultra où vous pouvez voir plusieurs détails plus en détail de ce haut de gamme.

Des images réelles du Samsung Galaxy S22 Ultra dévoilées

Jon Prosser a encore piqué la curiosité et l’intérêt des consommateurs en partageant plusieurs images réelles du prochain smartphone phare de Samsung. Il s’agit plus précisément du modèle Galaxy S22 Ultra et les images, partagées sur le site Web fuiteur Front Page Tech, montrent le téléphone sous différents angles, permettant ainsi d’analyser divers détails de l’équipement.

D’après les captures d’écran, le Galaxy S22 Ultra n’a pas de cadre pour les caméras arrière, contrairement à ses prédécesseurs Galaxy S20 Ultra et Galaxy S21 Ultra. Comme on peut le voir, les caméras se détachent directement de la structure arrière du smartphone. Sur l’image arrière, vous pouvez également voir un autocollant qui dit « Confidentiel – les photographies ne sont pas autorisées. Pas à vendre. Ne pas révéler d’informations« . Au moins maintenant, cet appel n’a pas été exaucé.





D’après les détails affichés, il semble également que le Samsung Galaxy s22 ait un écran légèrement plus incurvé que le modèle S22. La base du téléphone est plate et dispose également d’un compartiment pour le S Pen, où vous pouvez voir le stylet rangé.

Quant aux spécifications, et selon ce qui a été révélé, le prochain smartphone haut de gamme de la marque sud-coréenne aura un écran Super AMOLED de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Quant aux appareils photo, le principal qu’il doit avoir 108 MP, accompagné d’un ultra-angulaire de 12 MP, d’un téléobjectif de 10 MP et d’un périscope de 10 MP à l’arrière. On estime également que la batterie est de 5 000 mAh.





Le processeur devrait être le Snapdragon 898 de Qualcomm dans la version nord-américaine, tandis que le modèle international comportera la puce Exynos 2200. Le prix devrait être d’environ 1 200 $.

