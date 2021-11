En tant que l’un des services de messagerie les plus utilisés sur Internet, WhatsApp a amélioré et créé de nouvelles plates-formes où il peut être utilisé. Alors, et pour donner forme à ces améliorations, elle teste des évolutions demandées depuis longtemps.

Le plus important d’entre eux est la possibilité d’utiliser WhatsApp Web et Desktop sans avoir besoin d’un smartphone. Cette fonctionnalité est en test depuis un certain temps et est maintenant enfin ouverte à tous. Ainsi, WhatsApp Web et Desktop n’ont plus besoin d’un smartphone pour fonctionner.

L’une des plus grandes limitations de WhatsApp est sa dépendance à l’égard d’un smartphone. C’est possible d’utiliser en dehors de cette plate-forme, mais la vérité est que tous les messages sont transmis et reçus de cet élément jusqu’ici essentiel.

Les usagers demandent depuis longtemps la fin de cette prison et plus de liberté. Ils voulaient pouvoir utiliser WhatsApp, mais sans avoir besoin d’un smartphone autour ni même allumé pour travailler.

Un grand changement arrive maintenant, après des mois de test de la nouvelle fonctionnalité. Il a mûri dans les versions de test et est enfin prêt à être utilisé, toujours avec une aura de bêta et de test. Nous parlons de la possibilité d’utiliser WhatsApp Web et Desktop sans smartphone.

La nouvelle option est déjà visible dans la version smartphone, lors de l’enregistrement d’un nouvel appareil. Il leur sera demandé de rejoindre le programme detest, puis de scanner le code QR dans leur navigateur ou dans l’application Desktop. Le processus est identique, mais le résultat final est différent.

Désormais, ils n’ont plus besoin de smartphone pour pouvoir utiliser WhatsApp Web et Desktop, les messages étant synchronisés entre tous les appareils. Notez que les limitations qui existaient dans les tests sont conservées ici. On parle de 4 appareils et 1 smartphone en même temps.

C’est sans aucun doute une excellente nouvelle pour ceux qui utilisent WhatsApp de manière intensive et sur plusieurs plates-formes. Nous avons finalement abandonné le smartphone et pouvons mieux utiliser ce service sur le Web et le bureau.