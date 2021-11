AirPods 3e vs 2e génération : lesquels sont faits pour vous ?

Mieux, mais aussi plus chers – ce sont les Apple AirPods 3. Ils offrent un son 3D, un capteur de pression et de reconnaissance de la peau, un étui de charge compatible MagSafe en standard, une tenue améliorée, une autonomie légèrement plus longue – et au fait, ils sont devenus encore plus compacts. Cependant, ils n’ont pas plus de suppression active du bruit que la 2e génération, qui a la même puce et est plus abordable. Nous allons vous montrer les différences en détail.

AirPods 3 : audio 3D et dynamique supérieure

L’argument le plus important pour les AirPods 3: Le son amélioré avec l’audio 3D – comme dans les AirPods Pro ou AirPods Max encore plus chers. Les petites prises sont capables de stéréo vers 3D et Dolby Atmos (5.1 et 7.1). Pour faire simple, ce dernier est un son surround simulé. Les auditeurs peuvent percevoir les sons de la direction d’où ils sont censés provenir.

Le « head tracking » dynamique va même plus loin et consolide l’emplacement des différentes pistes audio. Ici, le son change lorsque le porteur d’AirPod bouge la tête par rapport à la source audio virtuelle. Si vous voyez et entendez quelqu’un dire quelque chose dans une vidéo (ou une vidéoconférence) sur le côté gauche de l’image et si vous tournez ensuite la tête vers la droite, le son change, comme si votre oreille se rapprochait également de la source .

D’où vient le son ? Les AirPods 3 le « connaissent » grâce à Spatial Audio.

Autres fonctions audio que les AirPods 2 n’avaient pas encore : Un égaliseur adaptatif qui ajuste le son par rapport à la position des bouchons d’oreille dans l’oreille, des woofers à grande excursion et des amplificateurs à plage dynamique élevée, c’est-à-dire des basses plus puissantes et des aigus plus propres.

Mais pas seulement une expérience d’écoute améliorée : Apple prétend également avoir amélioré les microphones des AirPods 3. Le prédécesseur disposait déjà de la formation de faisceau pour les deux microphones – avec cela, les AirPod devraient bloquer le bruit ambiant et mieux se concentrer sur la voix du porteur. Le nouveau microphone orienté vers l’intérieur est censé le faire encore mieux.

Le prix : avantage pour les anciens AirPods

Ensuite le prix : Apple réclame 199 euros pour les nouveaux AirPod de 3e génération, et seulement 149 euros pour la 2e génération. Vous pouvez désormais obtenir ce dernier dans des offres, parfois pour encore moins d’argent. La fourchette est donc de 50 euros et plus. Les nouveaux AirPod sont 30 euros moins chers que leur prédécesseur avec un étui de recharge sans fil il y a 2 ans. Je ne l’ai remarqué qu’en passant.

Soit dit en passant, Apple n’a vendu que récemment l’ancienne 2e génération sans pour autant boîtier de charge inductive. Ceux que vous pouvez encore trouver avec un boîtier de charge compatible Qi sont des vestiges.

Le nouveau et l’ancien boîtier de charge pour les AirPod.

Les AirPod de 3e génération sont livrés en standard avec un étui de chargement sans fil, que vous pouvez également charger à l’aide de la prise MagSafe pour iPhone. Mais vous pouvez également charger les nouveaux AirdPods avec une prise Lightning. Le boîtier lui-même est maintenant moins allongé, mais plus large et pèse presque le même poids que son prédécesseur.

Pas révolutionnaire, mais un peu plus pratique : Le nouveau capteur de pression, avec lequel vous pouvez effectuer plus de fonctions sur les connecteurs qu’auparavant. Avec un appui long, vous pouvez démarrer Siri ou passer au titre précédent en appuyant trois fois. Cela semble bien, mais à y regarder de plus près, il n’offre que deux autres fonctions :

Appuyez sur au lieu de taper les AirPods 3. Est-ce mieux ?

Les AirPods 3 « savent » quand vous les portez

Autre nouveauté : un capteur de reconnaissance de peau. Il devrait « simplement » reconnaître si vous avez vraiment les AirPod dans votre oreille, et sinon, arrêter la lecture. Les anciens AirPods ont également « essayé » cela, mais pas toujours avec succès.

La protection contre la sueur et l’eau selon IP4X est nouvelle (éclaboussures d’eau de tous les côtés, pas de douche, pas d’immersion). Apple fait la promotion de son utilisation dans le sport, qui est également censé apporter une meilleure prise en main. Si cela fonctionne pour vous, félicitations ! Il n’y a pas de bouchon dans mon oreille droite à moins qu’il ne soit « branché » comme les AirPods Pro.

Sport et pluie ? Oui. Se doucher ou se cacher ? Non. Les AirPods 3 sont uniquement protégés contre les projections d’eau.

Apple a également légèrement modifié les dimensions des AirPods 3. Leur tige emblématique est devenue presque un centimètre plus courte. La largeur et la profondeur des oreillettes ont augmenté de quelques millimètres – ce qui pourrait en effet offrir un meilleur maintien. Les nouvelles prises pèsent ensemble 4,28 grammes contre 4,0 grammes pour les AirPods 2. Normalement, vous ne devriez pas le remarquer.

Autonomie de la batterie : chaque heure compte

Alors qu’Apple précise 5 heures d’autonomie pour l’ancienne prise, elle est désormais de 6 heures pour les AirPod 3. Cela ne semble pas beaucoup, mais je trouve cela plus important que la durée de vie de la batterie du boîtier de charge. Si vous voulez tuer un voyage en train ennuyeux avec une série sur votre smartphone, chaque heure compte. Le boîtier de charge AirPods 3 a une autonomie de 30 heures contre 24 heures.

Incidemment, les deux AirPod ont la même puce H1, qui – connectée à un iPhone – est censée économiser la batterie, permettre la connexion avec Siri et permettre un appairage particulièrement facile. Soit dit en passant, aucun des AirPod n’est capable d’ultra haut débit. Cela aurait signifié que les appareils Apple compatibles pourraient mesurer la distance aux AirPod et démarrer indépendamment. Vous devriez toujours pouvoir localiser les bouchons d’oreille dans le réseau où se trouve Apple.

Ce qui manque aux deux AirPod « simples », c’est la suppression active du bruit. Donc, si vous voulez vraiment avoir l’esprit tranquille, vous feriez mieux d’utiliser les AirPods Pro.

AirPods 2 compatible avec les appareils plus anciens

Les deux AirPod ne sont officiellement compatibles qu’avec les autres appareils Apple actuels (iPhone, iPad, Mac, Apple TV, Apple Watch, iPod Touch), bien que la 2e génération prenne en charge quelques appareils plus anciens qui ne sont plus disponibles avec les nouvelles prises. Il s’agit des iPad Air (1re génération), iPad Mini 2 et 3, iPhone 5S, 6 et 6 Plus et iPod Touch (6e génération).

Couplage facile avec un iPhone – les deux AirPod peuvent le faire aussi bien.

Vous devriez pouvoir configurer les deux AirPod en tant qu’écouteurs Bluetooth sur ceux-ci, ainsi que sur les smartphones Android et autres appareils compatibles Bluetooth. Ensuite, cependant, avec une gamme réduite de fonctions et de sons.

Conclusion : ce que vous voulez

Voulez-vous un très bon son de vos écouteurs de tous les jours ? Alors les AirPods 3 devraient vous intéresser. Mais pour être honnête : comme ils n’ont pas de suppression active du bruit, vous n’obtenez vraiment le meilleur son que dans un environnement calme. Dites : à la maison. Sinon, les AirPods Pro seraient plus intéressants pour vous en déplacement. Si vous possédez déjà la 2ème génération, le changement ne vaut pas la peine à mon avis.

Je possède encore moi-même les AirPod de 1ère génération, que j’utilise presque exclusivement pour les appels téléphoniques et les vidéoconférences. Cela me suffit, car je ne suis pas assez audiophile pour faire mieux. Si je devais avoir mes premiers écouteurs sans fil aujourd’hui, ce seraient les AirPods 3.