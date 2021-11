Intel Core de 12e génération bat AMD en termes de performances, mais gaspille beaucoup d’énergie

Fin octobre, Intel a enfin dévoilé ses nouveaux processeurs Alder Lake. Les CPU sont attendus depuis longtemps par le marché et les consommateurs et les tests qui ont été révélés montrent bien toute la puissance que l’entreprise s’efforçait d’avoir dans ces puces.

Les tests continuent d’être révélés, mais les résultats montrent qu’en dépit de battre les processeurs de son rival AMD, les nouveaux processeurs Intel Core de 12e génération consomment beaucoup d’énergie.

Comme prévu, après le lancement des nouveaux processeurs Alder Lake Intel, les premiers tests sont rapidement apparus, tels que :

D’autres tests récents montrent que les nouveaux processeurs Intel Core de 12e génération sont supérieurs aux puces AMD Ryzen en termes de performances. Cependant, ce résultat a un prix en termes de consommation électrique élevée sur les puces Intel.

La plupart des tests ont été effectués avec le modèle haut de gamme Intel Core i9-12900K, caractérisé comme étant le plus puissant de la gamme Alder Lake et également le meilleur processeur au monde pour les jeux. Cette puce a 16 cœurs et 24 threads. Les Alder Lakes arrivent comme une proposition hybride dans laquelle 8 cœurs sont des cœurs de performance (P-cores) – le cœur de processeur le plus performant qu’Intel a construit – et le reste sont des cœurs efficaces (E-cores) – conçus pour des performances évolutives.

Il s’agit d’une approche qui vise à aider le PC à économiser de l’énergie, puisque les tâches les plus simples sont effectuées par des cœurs qui consomment moins, sans impliquer de baisse de performances.

Les tests effectués par The Verge ont révélé que le Core i9-12900K surpassait le prédécesseur Core i9-11900K dans tous les benchmarks. Sur Geekbench 5, la puce de 12e génération était 12% plus élevée sur les tâches à thread unique et 137% plus élevée sur les tâches multithread.

Dans les tests d’Ars Technica, le processeur haut de gamme Alder Lake a été comparé à l’AMD Ryzen 9 5950X, où la puce Intel avait le meilleur résultat multithread sur Cinebench R20 (10 323 points contre 10 085) et sur Geekbench 5 (18 241 contre 15 102). Il n’était que derrière au test Passmark (39 232 contre 47 835).

Intel Core de 12e génération est puissant… mais consomme beaucoup d’énergie

Cependant, il y a un « mais » dans tout cela qui est lié à la consommation d’énergie. Dans ce domaine, les tests de nouveaux processeurs Intel ne sont pas si passionnants.

Ars Technica a effectué un test sur Cinebench R20, où le Core i9-12900K a atteint une consommation maximale de 307 W contre 204 W d’AMD Ryzen 9 5950X. Un autre test, sur la chaîne Gamers Nexus avec le Blender Benchmark, montre le modèle Intel à 240 W tandis que la puce AMD est restée à 120 W.

Cependant, il est important de noter que les processeurs Intel Alder Lake de 12e génération sont conçus pour les PC hautes performances, étant une option avant tout pour les joueurs professionnels et dédiés.