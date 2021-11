Apple a déjà résolu le problème macOS Monterey qui bloquait les anciens Mac

L’arrivée de macOS Monterey ne s’est pas faite sans problèmes. Celles-ci sont limitées à un petit nombre d’utilisateurs, mais impactent encore beaucoup d’équipements, qui jusqu’à récemment n’étaient pas bien identifiés.

Les boîtiers Mac bloqués s’accumulaient et bloquaient ces mêmes ordinateurs. Apple a déjà trouvé le coupable de ce problème et aussi la solution. Ceci est déjà disponible et ne sera pas répété, du moins dans cette version.

Comme la version précédente, macOS Monterey a rencontré d’étranges problèmes pour les utilisateurs de cette plate-forme. Ce qui a été décrit sur les réseaux sociaux a montré que les anciens Mac bloquaient et ne pouvaient pas effectuer la mise à jour.

On pensait que ce problème n’affectait que les anciens Mac, laissant de côté les ordinateurs sur lesquels se trouvait le SoC M1. L’évaluation faite par Apple a conduit à des conclusions différentes et non basées uniquement sur le SoC créé par l’entreprise.

Ce qui est révélé, c’est que ce problème s’est posé sur certains Mac avec le processeur T2 dédié à la sécurité. La liste des ordinateurs équipés de ce processeur est disponible ici. Il précise également qu’il n’a affecté qu’un nombre limité d’utilisateurs et n’a pas été réparti sur tous les Mac sur lesquels ce processeur est présent.

Apple a également publié une mise à jour du firmware qui alimente le processeur T2, ce qui empêche cette situation de se produire. Il n’a pas précisé ce qui a été modifié et comment le problème s’est manifesté avec les anciens Mac dotés de ce processeur.

Tous les utilisateurs concernés sont encouragés à visiter un point d’assistance Apple pour l’assistance et la récupération de leurs machines. Il est donc clair que la mise à jour ne résout pas le problème lorsqu’il s’est déjà produit, mais l’empêche de se reproduire à l’avenir.

C’est ainsi qu’Apple a résolu un problème qui affectait les Mac ces derniers jours. macOS Monterey semblait en être la cause, mais la vérité était toute sur le processeur T2, même si le système n’était pas irréprochable.