Des robots dotés de compétences sociales ? Bientôt, ils pourraient être une réalité

Les robots sont déjà présents dans d’innombrables moments de notre vie quotidienne. Cependant, nous ne les connaissons pas encore au mieux de leurs capacités et, par conséquent, les chercheurs souhaitent aller plus loin et s’efforcent de doter les robots de compétences sociales.

De cette façon, l’interaction homme-robot sera plus fluide et plus positive.

Alors que les films nous trompent dans un autre sens, les robots ont des capacités sociales très limitées. Ainsi, un groupe de chercheurs du CSAIL au MIT essaie de corriger cette faiblesse, en leur apprenant à interagir non seulement les uns avec les autres, mais aussi avec les humains.

Pour étudier ces interactions, les chercheurs ont créé un environnement 2D simulé qui a permis aux robots virtuels d’atteindre des objectifs sociaux et physiques, allant de deviner ce qu’un autre robot essaie de faire et d’agir en conséquence, jusqu’à se diriger vers un arbre dans un endroit particulier, respectivement.

Comme l’illustre CSAIL, ce serait comme « aider un autre robot à arroser un arbre ». Au cours de l’étude, le robot est récompensé pour les actions qui le rapprochent des objectifs, et réprimandé si cela le rend difficile à atteindre.

L’équipe a créé trois types de robots : le premier n’a que des objectifs physiques, le second a des objectifs physiques et sociaux, mais suppose que les robots restants n’ont que des objectifs physiques, et le troisième suppose que tous les autres ont des objectifs sociaux et physiques. Ce dernier peut alors effectuer des actions avancées, comme faire équipe avec d’autres pour atteindre un objectif commun.

Même les jeunes enfants semblent comprendre que les interactions sociales aident et entravent, mais nous n’avons toujours pas de machines capables d’appliquer ce raisonnement à quelque chose comme la flexibilité au niveau humain.

A expliqué CSAIL.

Les chercheurs veulent travailler des robots pour les compétences sociales

Pour l’étude, 98 scénarios différents ont été conçus avec les trois types de robots, et 12 humains ont regardé 200 vidéos d’entre eux en interaction. Ensuite, ils ont été proposés pour estimer les objectifs physiques et sociaux.

Dans la plupart des cas, leur modèle était en accord avec ce que les humains pensaient des interactions sociales qui avaient lieu dans chaque cadre.

Les chercheurs ont déclaré qu’ils prévoyaient plus tard de créer un environnement 3D plus complexe qui permettrait plus d’interactions.

Après cette étude, les chercheurs espèrent que d’autres verront le jour pour « approfondir l’aspect humain de cela ».