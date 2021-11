Vous cherchez une nouvelle montre connectée ? Ce sont les meilleures options à considérer

Les montres intelligentes sont aujourd’hui des machines extrêmement importantes pour de nombreux utilisateurs. En plus d’être une extension du smartphone, ils permettent de surveiller l’activité physique et même de contrôler certains paramètres de santé. Par conséquent, aujourd’hui, avoir une montre connectée n’est peut-être pas du tout une chose précieuse, mais une nécessité.

Pour ceux qui recherchent une bonne montre connectée, nous laissons des suggestions à partir de 150 €.

Top 5 des montres connectées

Amazfit GTS 3 – 149,99 €

L’Amazfit GTS 3 est le plus abordable des cinq modèles présentés ici, et peut être facilement trouvé en ligne ou dans les magasins physiques. La marque est très fiable et est compatible avec les systèmes d’exploitation Android et iOS. Il dispose d’une batterie qui, selon la marque, peut durer jusqu’à 12 jours d’utilisation.

Montre Huawei GT 3 – 249,90 €

Les nouvelles montres intelligentes de Huawei ont une version masculine et féminine, avec deux tailles différentes, 46 mm et 42 mm, mais les deux fonctionnent avec la nouvelle version du système d’exploitation HarmonyOS, HarmonyOS 2.1.

Ils sont déjà disponibles au Portugal dans différentes versions et matériaux, et le prix variera en fonction des paramètres choisis.

Samsung Galaxy Watch4 – 299,90 €

Samsung, comme Apple, propose les meilleures options de montres intelligentes du marché. Il est à noter que cette montre et sa version Classic ont été les premières montres intelligentes de la marque à arriver sur le marché avec le système d’exploitation Wear OS, désormais développé en partenariat entre Google et Samsung lui-même.

Montre Oppo – 299,90 €

Oppo Watch se distingue par l’intégration du système d’exploitation de Google, Wear OS. C’est une montre au design simple et chargée de fonctionnalités utiles. Vous pouvez lire l’analyse complète de ce modèle déjà faite ici sur Netcost-security.fr.

Apple Watch Série 7 – 439 €

L’Apple Watch Series 7 est l’une des propositions les plus complètes, notamment pour ceux qui sont déjà intégrés à l’écosystème Apple. Le dernier modèle est disponible à partir de 439 € pour la version 41 mm, la plus grande version 45 mm coûte déjà 30 € supplémentaires et dépend alors beaucoup des configurations et des matériaux choisis.

Les prix indiqués sont ceux disponibles dans les magasins de détail officiels, pour les modèles les plus basiques. Peut varier selon le magasin où ils se trouvent et les promotions en cours.