COVID-19 : Auto-programmation de la 3e dose pour les personnes de plus de 75 ans

Selon la Direction générale de la santé (DGS), les personnes âgées de 75 ans ou plus peuvent s’auto-programmer dès aujourd’hui pour recevoir la dose de rappel contre le COVID-19 et le vaccin contre la grippe.

Le portail programme l’administration des deux vaccins simultanément, mais au centre de vaccination l’utilisateur peut choisir de n’en prendre qu’un.

86 % de la population est déjà complètement vaccinée contre le COVID-19

Selon les données publiées aujourd’hui, 86 % de la population a déjà été entièrement vaccinée contre le COVID-19, tandis que 315 000 personnes ont déjà reçu la troisième dose ou la dose supplémentaire contre la maladie causée par le virus SARS-CoV-2.

Dès lundi prochain, les personnes âgées de 80 ans et plus pourront se rendre dans un centre de vaccination en régime « portes ouvertes », mais elles devront préalablement vérifier les horaires des centres de leur résidence et rechercher, dans la mesure du possible, les périodes de l’après-midi, qui sont généralement moins aisés, fait référence à la DGS dans un communiqué.

Dans la déclaration, il est également mentionné que…

La co-administration des deux vaccins connaît une grande acceptation par la population, dépassant les 90 % d’acceptation dans plusieurs endroits du pays », a assuré la Direction générale, alertant que « la vaccination est indispensable, surtout en cette période de l’année, où la circulation de divers virus respiratoires est attendue et l’impact des basses températures sur la santé de la population peut également être vérifié.

Concernant la grippe, 740 mille vaccins ont déjà été administrés et 193 ont été administrés en co-administration avec le vaccin COVID-19.

Vaccin COVID-19 + GRIPPE