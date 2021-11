Le diable en moi annoncé par Supermassive Games

Le quatrième épisode de la série The Dark Pictures Anthology a récemment été annoncé : The Devil in Me.

Avec la sortie récente de House of Ashes, The Devil in Me, promet de plus en plus de frayeurs dans une histoire remplie d’horreur.

La série de Bandai Namco, développée par Supermassive Games, The Dark Pictures Anthology, a reçu en octobre dernier son dernier épisode, House of Ashes.

Cette série vise à raconter des histoires d’horreur / suspense à travers des aventures dynamiques, où les joueurs dirigent le récit avec leurs décisions et leurs actions. Ils sont comme des films interactifs où le joueur est le personnage principal.

House of Ashes est le dernier jeu de la série à sortir (vous pouvez vous attendre à des nouvelles bientôt ici sur Netcost-security.fr), dans lequel les joueurs sont plongés dans l’histoire d’un ancien mal, caché dans les profondeurs de ruines oubliées, quelque part dans les souterrains de l’Irak.



Le récit, comme vous le verrez bientôt, confronte les joueurs à quelque chose de plus qu’une horreur ancienne et oubliée. Les joueurs seront également confrontés à diverses prises de décision éthiques et morales qui mèneront l’histoire à sa fin.

Maintenant, et alors que la poussière de la sortie de House of Ashes est retombée, voici l’annonce du quatrième épisode de la série : The Devil in Me.

Le diable en moi

L’histoire de Devil in Me raconte comment un groupe de documentaristes reçoit une mystérieuse invitation à une réplique du « Murder Castle » de HH Holmes, le premier tueur en série américain.

Il est clair que c’est quelque chose d’appétissant pour les réalisateurs et à ce titre, ils décident de le découvrir. Cependant, ils découvrent bientôt qu’ils sont surveillés, et il y a bien plus en jeu que leurs chiffres d’audience…

Selon Supermassive Games, ce sera l’histoire la plus sanglante de l’anthologie, où les choix du joueur décident une fois de plus qui vit et qui meurt.

Dans The Devil in Me, les joueurs se lanceront dans une aventure d’horreur où notre équipe de tournage sera victime d’un maître de jeu tordu, contrôlé par quelqu’un qui surveille chacun de ses mouvements.

The Devil in Me n’a pas encore de date de sortie prévue (parfois en 2022) et bien qu’il n’arrive pas, voici les jeux restants de la série The Dark Pictures Anthology déjà sortis, cependant: Man of Medan, Little Hope et House de Cendres.