La demande de processeurs d’ordinateurs portables bas de gamme s’effondre, et non à cause de la pénurie de puces

Comment on est venu ici? La pandémie a suscité des commandes de travail et d’apprentissage à domicile dans le monde entier, ce qui a entraîné une énorme demande de modèles abordables et axés sur l’éducation comme les Chromebooks. Alors que nous revenons à la normale, la demande pour de tels produits s’assèche rapidement. Pourtant, peu de gens s’attendaient à ce que ce soit si soudain.

Nous avons maintenant d’autres preuves indiquant une baisse du marché des ordinateurs portables bas de gamme.

Mercury Research (via PCMag) a déclaré que l’industrie des PC venait de connaître sa plus forte baisse d’un trimestre à l’autre des livraisons de processeurs pour ordinateurs portables. Les expéditions ont chuté de plus de 18 millions d’unités au troisième trimestre par rapport au trimestre précédent, a indiqué la société d’études de marché sur les composants PC.

Les puces bas de gamme comme les modèles Intel Celeron et AMD Athlon ont été parmi les plus durement touchées par la baisse de la demande. Le président de Mercury Research, Dean McCarron, a décrit le scénario comme le pire ralentissement trimestriel pour les processeurs mobiles de l’histoire du marché des processeurs PC.

Dans un e-mail à PCMag, McCarron a déclaré que la baisse des livraisons de processeurs d’entrée de gamme n’avait aucun lien avec la pénurie mondiale de puces. Au lieu de cela, il a souligné une réduction de la demande d’ordinateurs portables d’entrée de gamme comme les Chromebooks de Google.

McCarron a déclaré à PCMag qu’un certain recul était attendu, mais le retour aux volumes pré-Covid était instantané plutôt que progressif.

Les conclusions de Mercury correspondent à ce que nous avons entendu de Canalys plus tôt cette semaine, lorsque la société a déclaré que les livraisons de Chromebook avaient chuté de 52% en glissement trimestriel et de 37% en glissement annuel, à 5,8 millions d’unités au troisième trimestre. Les livraisons de tablettes ont également chuté de 15 pour cent au cours du dernier trimestre, à 37,7 millions d’unités.

Image reproduite avec l’aimable autorisation de Ryan, Olena Sergienko