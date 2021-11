Trois astuces iPhone qui améliorent votre vie

Certaines des fonctionnalités les plus utiles des téléphones produits par la maison Cupertino se cachent derrière des astuces peu connues mais faciles à apprendre. Voici comment régler une minuterie rapide en deux touches de l’écran, fermer toutes les applications ouvertes à la fois et parcourir avec précision le texte que vous tapez.

Les smartphones sont des outils utiles mais de plus en plus complexes, parsemés d’options et de fonctionnalités que parfois même les fabricants ne mentionnent pas dans leurs manuels d’utilisation ou leur matériel promotionnel. Les iPhones sont un exemple en ce sens : nombre des fonctionnalités ou raccourcis les plus utiles qui les rendent plus confortables sont de véritables astuces à trouver indépendamment, ou presque. En voici trois utiles pour gagner du temps dans certaines opérations fréquentes : régler une minuterie, fermer les applications récentes et écrire de longs messages sans se perdre dans le texte déjà écrit.

Réglez une minuterie rapide depuis le centre de contrôle

Les minuteries font partie des fonctions les plus utiles d’un smartphone, à condition qu’elles soient accessibles en quelques clics. Sur iPhone, appelez simplement le centre de contrôle et appuyez sur l’icône de la minuterie en la maintenant enfoncée pendant quelques fractions de seconde; Cela ouvre une interface cachée qui vous permet de régler une minuterie rapide en faisant simplement glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas. Une barre de remplissage affiche avec précision le nombre de minutes réglé – de 1 à 120 – qui change en fonction de la position du doigt.

Fermez toutes les applications à la fois

Parfois, pour nettoyer les activités de votre téléphone, la solution idéale consiste à fermer toutes les applications ouvertes mais inactives. S’occuper du problème une application à la fois peut être fastidieux, mais il existe un moyen de fermer toutes ces applications à la fois et d’effacer la liste des tâches en attente : après avoir ouvert la liste des applications récentes en faisant glisser votre doigt depuis le bord inférieur de l’écran, faites simplement un nouveau balayage vers le haut en utilisant cette fois deux ou trois doigts placés sur l’écran.

Utilisez la barre d’espace de votre clavier pour déplacer le curseur

Écrire de longs messages sur votre téléphone peut forcer des corrections, des coupures et d’autres opérations qui vous obligent à déplacer le curseur pour écrire plus précisément qu’en pointant votre doigt sur l’écran. Pour cette raison, les développeurs d’Apple ont fait de la barre d’espace du clavier une méthode pour déplacer le curseur précisément vers la droite ou vers la gauche : pour cela, il suffit de maintenir le doigt appuyé sur le bouton et de le déplacer dans la direction souhaitée.