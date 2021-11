Et parce qu’aujourd’hui c’est vendredi

Un garçon de l’Algarve est allé étudier à l’UTAD (Université de Trás-os-Montes et Alto Douro), et a commis la stupidité de dépenser tout l’argent que son père lui avait donné au cours du premier mois de la première période.

Désespéré et tendu, il trouva un moyen de raser le vieil homme, puis l’appela :

« Bonjour papa comment vas-tu ? Écoutez, ici, le collège vétérinaire a mis au point un moyen d’apprendre aux animaux à parler, et si vous voulez, ils accepteront Boby dans le cours.

« Oh oui !!!??? mais c’est fantastique, ce serait vraiment pratique d’avoir quelqu’un ici à la maison à qui parler quand tu es dehors… mais qu’avons-nous à faire !!!???”

« C’est facile, il suffit d’envoyer Boby ici et 1000 euros. »

Le père envoya le chat et l’argent, mais au bout d’un mois, il n’en resta plus et le garçon appela à nouveau son père :

« Alors, fiston, comment se passent les cours de Boby !!!??? »

« Je ne sais même pas que papa va si bien que maintenant mes professeurs veulent te mettre en cours de lecture !!! »

« Wow, mec, c’était bien, parce que comme ça on avait déjà quelqu’un pour lire les lettres quand tu n’es pas là !!! Comment l’inscrivez-vous !!!???”

« C’est facile, envoyez 2500 euros ici et je m’occupe de tout !!! »

Cependant, la première période s’est terminée et le garçon est rentré chez lui (effrayé !) pour les vacances de Noël, et comme il n’y avait aucun moyen d’échapper aux questions de son père, il a décidé de tuer le chat.

Quand il est rentré à la maison, le père a immédiatement posé des questions sur le chat merveilleux, et le fils a expliqué :

« Ce matin, alors que nous nous préparions à rentrer à la maison, Boby était assis dans le fauteuil en train de lire le journal, et il m’a regardé par-dessus ses lunettes et m’a demandé : ‘Regarde, Pedro, est-ce que ton père traîne toujours. la fille !!!???’ «

« Oh Pedro, tire-moi sur le chat avant qu’il ne dise ça à ta mère !!! »

« Je l’ai déjà fait, papa. !!! »

« Beau garçon. »

