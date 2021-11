COVID-19 : Premier comprimé approuvé au Royaume-Uni

Avec plus de 600 jours de pandémie, il y a une bonne nouvelle qui nous fait croire que l’état des pandémies pourrait changer dans un avenir proche. Le Royaume-Uni est récemment devenu le premier pays au monde à délivrer un permis d’utilisation conditionnelle pour une pilule antivirale contre le COVID-19.

molnupiravir – Le médicament pour « attaquer » le COVID-19

Développé par la société pharmaceutique Merck, ce comprimé sera accessible aux plus de 18 ans. Bien qu’on ne sache pas précisément quand le médicament sera disponible pour le public, le médicament – ​​appelé molnupirvir – a montré une efficacité remarquable dans les études réalisées.

Selon les résultats préliminaires annoncés par la société le mois dernier et qui doivent encore être examinés par des scientifiques externes, la prise du médicament a réduit de moitié les hospitalisations et les décès chez les patients à un stade précoce des symptômes de COVID-19.

Ce médicament est destiné à être pris deux fois par jour pendant cinq jours par les personnes à domicile atteintes de COVID-19 léger à modéré et qui présentent au moins un facteur de risque de développer une maladie grave.

Pour l’instant, Merck n’a pas fourni de détails sur les effets secondaires potentiels, s’assurant seulement que leur apparition était similaire entre les personnes ayant reçu le médicament et celles ayant reçu des placebos.

Selon les experts, une pilule antivirale contre le COVID-19 qui réduit les symptômes et accélère le rétablissement pourrait s’avérer essentielle pour lutter contre la pandémie, alléger le fardeau des hôpitaux et aider à stopper les épidémies dans les pays les plus pauvres aux systèmes de santé fragiles.

Au Portugal, depuis mars 2020, 18 180 personnes sont décédées du COVID-19 et 1 092 666 cas d’infection ont été enregistrés, selon les données de la direction générale de la santé.

La maladie respiratoire est causée par le coronavirus SARS-CoV-2, détecté fin 2019 à Wuhan, une ville du centre de la Chine, et actuellement avec des variantes identifiées dans plusieurs pays.