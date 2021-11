Applications Android sur Windows 11 : les essais enfin ouverts à tous les initiés

La grande nouveauté de Windows 11 est la possibilité d’utiliser des applications Android sur le système de Microsoft. Il s’agit d’une intégration qui ne nécessite pas la présence d’un smartphone ou de toute autre application.

Tout est intégré nativement dans le nouveau système d’exploitation, de manière transparente et directe. Les tests avaient déjà commencé, bien que limités et contrôlés. Ces barrières sont désormais levées et tous les Insiders peuvent désormais avoir des applications Android sur Windows 11.

L’arrivée des applications Android sur Windows 11 a été très contrôlée et limitée à certains marchés. Microsoft veut s’assurer que votre système est parfait et que vous pouvez offrir aux utilisateurs la meilleure expérience utilisateur possible.

Ainsi, quelque temps après le lancement de Windows 11, il a décidé d’ouvrir ces tests à un public restreint. Seulement aux États-Unis et sur certaines plateformes spécifiques, il a été possible de tester et d’évaluer ce qui se préparait pendant quelques mois.

Au fil de ces tests et de son succès, Microsoft a désormais décidé d’ouvrir encore plus les tests. La possibilité d’utiliser des applications Android sur Windows 11 a été rendue publique, bien que limitée aux utilisateurs qui utilisent la version Dev du programme Insiders.

Avec ce changement, cette nouvelle fonctionnalité est enfin accessible à tous ceux qui proposent d’évaluer les nouveautés de Windows 11. Il suffit d’installer l’app store d’Amazon, qui ouvre cette porte et est accessible ici.

Jusqu’à présent, seules 50 applications sont disponibles, mais la liste s’allongera certainement avec le temps. Il y a aussi de bonnes nouvelles qui ont montré que la boutique d’applications Android elle-même peut désormais être installée et utilisée sur Windows 11.

C’est une excellente nouvelle de la part de Microsoft, car les tests étaient limités à un très petit univers d’utilisateurs. Désormais, tous les initiés peuvent tester l’intégration supplémentaire que Windows 11 a reçue. Après Linux, avec WSL, nous avons maintenant ASL et ses applications Android, qui devraient être simples à utiliser.