TCL 10 pro, le fameux smartphone à prix cassé grâce au 11/11 !

TCL, à l’origine des derniers téléphones BlackBerry, a présenté sa première série de smartphones TCL 10 en juillet dernier. Cette gamme d’appareils Android haut de gamme fusionne les écrans haute résolution de TCL avec sa technologie visuelle NXTVISION. Le TCL 10 Pro et le TCL 10L sont dotés d’une caméra arrière quadruple haute résolution et de processeurs Qualcomm® Snapdragon™. En outre, le TCL 10 Pro offre l’écran AMOLED incurvé le plus abordable du marché. Alors que les versions TCL 10 SE de la série offrent une caméra arrière triple à haute résolution et grand angle de 118°.

Aujourd’hui nous allons nous intéresser de près au TCL 10 Pro car il bénéficie pour une période limitée d’une solide promotion. À l’occasion du 11/11, le TCL 10 Pro sera disponible à 191$ (165€) avec le code 23190DOUBLE (196$ avec le code 18150DOUBLE). Ne tardez pas car cette offre se termine le 13/11.

TCL 10 Pro: La savoir-faire de la marque dans un smartphone

Chacun des smartphones de la série 10 de TCL incarne la mission « Display Greatness » de l’entreprise qui tire parti de l’écosystème étroitement intégré grâce à l’utilisation d’écrans fabriqués par TCL avec la technologie NXTVISION et un appareil photo avancé breveté pour donner vie aux images avec un plus grand réalisme. Il permet également d’améliorer les couleurs, la clarté et le contraste en temps réel.

La technologie de vision avancée NXTVISION de TCL génère une précision des couleurs de pointe, de sorte que les utilisateurs ne peuvent pas faire la différence entre les images réelles et celles à l’écran. La série 10 comprend également une fonction de conversion SDR/HDR en temps réel, qui permet d’améliorer les vidéos de type HDR avec des hautes lumières plus lumineuses, des ombres plus sombres, un contraste plus élevé et des couleurs amplifiées.

Avec un élégant écran TCL AMOLED incurvé FHD+ de 6,47 pouces, le TCL 10 Pro, lauréat des prix If Design Award 2020 et Red Dot Award 2020, offre une large gamme de clarté des couleurs et une résolution d’image nette. Son design incurvé permet à l’écran de déborder en laissant un cadre minimal pour un rapport écran/corps élevé qui comprend des raccourcis directs sur la barre de bord pour un accès rapide aux applications d’une seule main. Des détails parfaitement symétriques, une finition mate au dos pour une sensation de douceur dans la main et un écran anti-reflet au profil épuré et unifié.

Le TCL 10 Pro inclut le déverrouillage par empreinte digitale sur l’écran pour que les utilisateurs puissent accéder rapidement à leur téléphone. En s’appuyant sur la technologie NXTVISION pour produire des couleurs quasi exactes avec une qualité d’image et de vidéo améliorée, le TCL 10 Pro rejoint un groupe restreint de smartphones où Netflix est disponible en HDR10 et débloque un large éventail de contenus HDR avec un contraste accru et des couleurs améliorées.

Pour enrichir l’excellente expérience utilisateur qu’offre le TCL 10 Pro, ce smartphone a été conçu et construit avec un puissant processeur Octa-Core Qualcomm® Snapdragon™ 675, permettant des performances plus élevées et plus d’agilité, ainsi qu’une mémoire de 128 Go.

La technologie d’imagerie alimentée par l’intelligence artificielle (IA) du TCL 10 Pro produit des photos et des selfies avec une meilleure clarté et de meilleures couleurs, même en cas de faible luminosité. Ce smartphone comprend quatre appareils photos à l’arrière, l’objectif principal ultra-haute résolution de 64 Mpx, un grand objectif vidéo à faible luminosité de 2,9μm, un objectif super grand-angle de 123° et une caméra macro, ainsi qu’une caméra frontale de 24 Mpx. Il est également doté d’un autofocus hybride pour des prises de vue rapides et nettes, même de nuit.

Pour des vidéos plus créatives, des moments peuvent être capturés, même en cas de très faible luminosité, ainsi que des capacités d’enregistrement en super grand angle pour un contenu unique et de haute qualité.

En outre, les appareils de la série TCL 10 sont dotés de Google Assistant, qui vous permet de transformer votre smartphone en assistant personnel, vous aidant à planifier des réunions, ainsi qu’à définir des alarmes et des rappels pour effectuer facilement toute recherche.

Ce smartphone embarque la fonctionnalité « Super Bluetooth » qui permet de repousser les limites du streaming audio en connectant jusqu’à quatre enceintes ou casques Bluetooth pour partager de la musique avec vos amis et profiter de l’ultime fête ou réunion.

Point fort pour les mélomanes et les professionnels ou encore ceux qui ne troqueraient pour rien au monde leur casque actuel, la prise jack est bien présente sur le TCL 10 Pro !

Un bon smartphone Android ne pourrait l’être s’il ne possédait pas une bonne interface (UI). Tirant parti de l’expertise de TCL en matière d’affichage et de son écosystème entièrement intégré, le TCL 10 Pro est équipé de fonctions et de raccourcis faciles à utiliser pour permettre aux utilisateurs de partager du contenu en toute transparence et de personnaliser leurs smartphones en fonction de leur style de vie.

Des outils de soins oculaires sont également présent comme la teinte adaptative, le mode lecture et le mode confort pour offrir la meilleure expérience visuelle quelles que soient les conditions d’éclairage.

Comme nous l’avons noté en introduction, ce smartphone bénéficie pour une période limitée d’une solide promotion. À l’occasion du 11/11, le TCL 10 Pro est disponible à 191$ (165€) avec le code 23190DOUBLE (196$ avec le code 18150DOUBLE). Cette offre se termine le 13/11, ne tardez pas.