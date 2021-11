La NASA dit qu’il y a plus de 300 façons dont le nouveau télescope spatial James Webb pourrait échouer

Nous sommes à quelques semaines d’un exploit qui pourrait apporter des avancées considérables dans l’observation de l’Univers. Prévu pour un lancement le 18 décembre 2021, le télescope spatial James Webb ira enfin dans l’espace à bord d’une fusée Ariane 5. Après 14 ans de développement, d’avancées et de retards, c’est l’instrument d’observation le plus avancé au monde. dans l’opération la plus complexe jamais conçue.

Selon la NASA, il existe plus de 300 façons dont le nouveau télescope spatial pourrait échouer dans sa séquence complexe d’actions jusqu’à ce qu’il devienne opérationnel.

Le télescope spatial le plus grand et le plus complexe de la NASA

Bien que le télescope spatial James Webb de la NASA ait été confronté à de nombreux obstacles et retards en plus d’une décennie de construction, les jours les plus difficiles de l’observatoire sont encore à venir dans les mois à venir.

Le télescope spatial James Webb, successeur du télescope spatial Hubble, devrait être lancé le 18 décembre 2021 à bord d’une fusée Ariane 5 depuis le site de lancement de l’Agence spatiale européenne près de Kourou, en Guyane française.

Le développement de l’observatoire, considéré comme le télescope spatial le plus puissant jamais construit, a commencé en 1996 avec un lancement initial prévu pour 2007. Maintenant, 14 ans plus tard, le télescope terminé est arrivé sur le site de lancement et est presque prêt à décoller.

James Webb : une mission audacieuse jamais tentée

Environ 28 minutes après le décollage, l’observatoire se déconnectera de son lanceur et commencera « la séquence de déploiements la plus complexe jamais tentée lors d’une seule mission spatiale », selon la NASA.

Ce déploiement, qui vise à déployer le pare-soleil de James Webb dans l’espace, comprend littéralement des centaines de « points de défaillance uniques ». En fait, selon Mike Menzel, ingénieur système pour la mission James Webb de la NASA, il y a exactement 344 hotspots.

Après tout, quels sont ces 344 points de défaillance ?

Les ingénieurs disent que le télescope a 344 objets à point unique qui peuvent parler. C’est-à-dire que certaines parties du processus sont des actions critiques qui peuvent échouer lors de sa mise en service, lorsque les mécanismes commencent à préparer l’état final de l’équipement. Comme indiqué, « environ 80% d’entre eux sont associés à l’implantation… C’est difficile à éviter lorsque vous avez un mécanisme de libération. Il est difficile d’y mettre une redondance complète. »

Bien qu’il s’agisse d’un télescope en développement depuis de nombreuses années, la vérité est que les experts n’ont pas réussi à réduire davantage ces points.

Nous avons trouvé le juste milieu entre obtenir le contrôle que nous voulons, avec ces grandes membranes flexibles, sans ajouter trop de points de défaillance uniques.

A déclaré Mike Menzel, ingénieur en chef des systèmes de mission de Webb au Goddard Space Flight Center de la NASA dans le Maryland.

Et il n’y a pas de plan B ?

A des millions de kilomètres de chez soi, ce n’est pas envisageable d’envoyer une équipe de réparation, cela n’arrivera pas. Cependant, en plus de beaucoup de préparation et d’une attention accrue aux détails, la mission en général a également de nombreux plans d’urgence, ou des plans au cas où les actions ne se dérouleraient pas comme prévu.

Nous avons plusieurs plans d’urgence.

Menzel a déclaré au site Web de Space.

Selon cet ingénieur, certains des plans ont été « pré-formulés » pour les parties critiques de la mise en œuvre.

Il n’y a qu’un seul déploiement vraiment critique, et c’est celui qui supprime le panneau solaire.

A expliqué le chef de mission Webb.

Comme Alphonso Steward, responsable des systèmes de déploiement Webb de la NASA, l’a également noté, les plans d’urgence pour Webb vont du très simple au très complexe, certains aussi simples que de renvoyer une commande qui n’a pas été exécutée.

Il est à noter que ce projet a une redondance dans une grande partie de la mission Webb.

Depuis environ deux ans, l’équipe pratique ces scénarios d’urgence, où [uma] une anomalie est introduite, et l’équipe travaille pour essayer de la résoudre, comme si elle répétait des plans.

dit l’intendant.

Au cours des 24 années écoulées depuis le début du développement, le télescope James Webb aurait coûté au total 9,7 milliards de dollars à la NASA.

L’immense observatoire spatial possède un miroir six fois plus grand que celui de Hubble et un écran solaire de la taille d’un court de tennis.

Sa mission sera d’atteindre la distance la plus éloignée possible de l’univers, ce qui signifie que les scientifiques espèrent utiliser le télescope spatial pour étudier « plus loin dans le temps que jamais auparavant ». Vous pourrez en apprendre davantage sur les origines de notre univers, tout en ayant accès à des informations sur ce qui n’a jamais été vu, et où de nombreuses explications peuvent être données.