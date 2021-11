Xiaomi 12 sera le premier smartphone sorti avec Snapdragon 898 (plus tard cette année)

Le processeur Snapdragon 898 sera le prochain grand lancement de Qualcomm qui fera partie des meilleurs produits haut de gamme de 2022. Son lancement, comme d’habitude, devrait avoir lieu début décembre et, semble-t-il, les premiers smartphones équipés de ce SoC pourraient être présenté plus tard cette année. Une fois de plus, Xiaomi le lancera.

Le Xiaomi 12 pourrait sortir en décembre en Chine, avec Snapdragon 898 et faisant déjà ses débuts sur MIUI 13.

Snapdragon 898 fera ses débuts sur Xiaomi 12

A l’approche du lancement du nouveau Snapdragon 898, plusieurs rumeurs circulent déjà autour du thème. Pas plus tard qu’hier, des images ont commencé à être partagées montrant que le processeur aura trois clusters CPU : 1 x Cortex-X2 à 3,0 GHz 3 x Cortex-A710 à 2,5 GHz et 4 x Cortex-A510 à 1,79 GHz. un GPU Adreno 730.

Déjà aujourd’hui, le leaker Ice Universe partageait le score de ce SoC dans le test de référence Geekbench 5 avec 1200 points en monocœur et 3900 points en multicœur.

Mais c’est la Digital Chat Station, une chaîne d’information considérée comme digne de confiance par la communauté, qui a révélé que ce serait le Xiaomi 12 pour lancer ce processeur. La nouvelle n’est pas surprenante étant donné que Xiaomi a été l’un des fabricants choisis pour lancer les nouvelles plates-formes mobiles de Qualcomm.

A cette information s’ajoute le fait qu’auparavant, il y avait déjà des rumeurs selon lesquelles ce modèle devrait avoir son lancement en préparation prochainement, ayant même été vu en test en Chine.

D’autres informations sont liées à la récente confirmation par Lei Jun, PDG de Xiaomi, que MIUI 13 arrivera plus tard cette année. En d’autres termes, ce pourrait être Xiaomi 12 qui en fera ses débuts, car c’est tout à fait logique.

Loop LiquidCool : introduit un nouveau système de refroidissement pour smartphones

Bien que ce ne soit pas prévu dans la prochaine gamme de smartphones, car il ne sortira qu’en 2022 au second semestre. Xiaomi vient de lancer la technologie de refroidissement haute performance pour smartphone Loop LiquidCool.

Cette technologie est basée sur le même concept que le refroidissement liquide, cependant, elle sépare le liquide des gaz, sans mélange entre le chaud et le froid, assurant une amélioration significative de la stabilisation de la température, par rapport à la méthode actuelle.

Vidéo originale

Le leaker, qui avance l’information selon laquelle le Xiaomi 12 arrivera cette année avec Snapdragon 898, avance également que ce n’est peut-être pas le seul haut de gamme à arriver sur le marché cette année avec une telle plate-forme mobile. Motorola s’apprête peut-être également à lancer son nouveau smartphone.