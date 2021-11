La nouveauté de WhatsApp qui rend le smartphone inutile

À partir de ces jours, la fonctionnalité dite multi-appareils sera définitivement présentée à tous les utilisateurs sur WhatsApp Web : les premiers avis ont déjà commencé à se répandre parmi les abonnés et proposent de mettre à jour l’application de navigateur vers une nouvelle version.

L’une des fonctionnalités les plus attendues de WhatsApp est la possibilité d’utiliser la plateforme de messagerie sans nécessairement avoir le téléphone à portée de main. Les développeurs y travaillent depuis des années et ces derniers mois, ils ont mis à disposition une version préliminaire de cette nouveauté, qui est enfin prête à toucher le grand public. En fait, à partir de ces jours, la fonctionnalité dite multi-appareils sera définitivement présentée à tous les utilisateurs sur WhatsApp Web : les premiers avis ont déjà commencé à se répandre parmi les abonnés et proposent de mettre à jour l’application pour le navigateur pour une nouvelle version.

À qui l’avis apparaît

L’écran parle à toutes fins utiles d’un nouveau Web WhatsApp et est proposé pendant ces heures à tous les utilisateurs qui accèdent à WhatsApp depuis leur ordinateur ou leur tablette, en utilisant des navigateurs tels que Chrome, Safari, Edge ou Firefox. En fait, le nouveau WhatsApp Web fonctionne de manière très similaire à celui utilisé jusqu’à aujourd’hui, avec une différence substantielle : lorsque le téléphone auquel la session est liée se termine hors ligne – en raison d’un manque de signal ou de batterie – les discussions continuent à être mis à jour. La nouveauté a longtemps fait parler d’elle au cours des derniers mois, alors qu’elle était destinée à un programme d’accès préliminaire avec entrée gratuite qu’il fallait cependant rechercher en visitant les options de l’application; aujourd’hui, ce même programme est devenu un élément définitif de la plate-forme.

Comment mettre à jour WhatsApp Web

Tout ce que vous devez faire pour pouvoir accéder à WhatsApp à partir de plusieurs appareils en même temps (nous parlons de 4 sessions Web simultanées et 1 téléphone) la seule chose à faire est d’appuyer sur le bouton Mettre à jour maintenant qui accompagne l’écran. La procédure peut prendre jusqu’à une minute, selon la quantité de données à télécharger dans le navigateur, plus une minute supplémentaire pour synchroniser les historiques de discussion avec ceux du smartphone ; après cette période d’attente, le téléphone peut déjà être éteint. Si le message en question tarde à apparaître, vous pouvez essayer de forcer la procédure en mettant à jour la fenêtre du navigateur Web WhatsApp.