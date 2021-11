Une autre crise ? La production d’AdBlue en Europe va ralentir

Les crises que nous vivons actuellement n’ont pas suffi, il y en a une autre en cours. Comme nous l’avons mentionné, le prix de l’AdBlue devrait également augmenter, et il y a maintenant des informations selon lesquelles la production d’AdBlue en Europe va ralentir.

S’il se confirme, ce sera une autre « pierre lourde » pour le segment automobile.

La consommation moyenne d’AdBlue est d’environ 1,5 à 2,5 litres aux 1000 km

L’AdBlue est une solution aqueuse d’urée (32,5% d’urée pure, 67,5% d’eau déminéralisée) qui agit sur les gaz d’échappement des moteurs de véhicules lourds en tant que convertisseur catalytique pour réduire les émissions nocives d’oxydes d’azote (NOx) générées lors des processus de combustion.

Ce liquide est apparu comme une réponse au contrôle des émissions polluantes. Les normes Euro 6 servent à limiter davantage les émissions polluantes émises par les voitures – en savoir plus ici.

Selon le journal espagnol « La Vanguardia », référencé par JN, l’augmentation du prix du gaz naturel a déjà fait que trois des plus gros producteurs d’AdBlue en Europe (le slovaque Duslo, l’italien Yara et l’allemand SKW Piesteritz) ont décidé de suspendre ou de réduire le production de compost liquide, qui devrait commencer à se faire sentir dans les stocks et, par conséquent, dans les prix de détail. L’espagnol Fertiberia, principal producteur d’AdBlue dans le pays voisin, a également arrêté l’activité de l’usine de Huelva en raison de la hausse extraordinaire des prix du gaz et de l’électricité.

En Italie, en Allemagne, en France ou au Royaume-Uni, le prix de l’AdBlue a quintuplé, et les transporteurs et les consommateurs se sont déjà lancés dans la course au stockage de cet additif. Par exemple, en Slovénie, le gouvernement a déjà commandé 500 000 litres d’AdBlue pour approvisionner les transporteurs du pays.

A noter que la consommation moyenne de cet additif est de l’ordre de 1,5 à 2,5 litres aux mille kilomètres. L’additif a un coût habituel d’un euro par litre.

