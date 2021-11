La prochaine version de Chrome apportera de sérieux problèmes à ceux qui utilisent des versions plus anciennes

L’un des grands avantages de Chrome est la capacité de ce navigateur à synchroniser les informations entre les appareils de l’utilisateur et les serveurs de Google. Avec cette fonctionnalité, nous pouvons garantir que toutes les données sont protégées.

Cependant, il y aura bientôt une coupure dans cette offre. Les anciennes versions de Chrome ne seront plus synchronisées et les utilisateurs perdront la possibilité d’utiliser leur compte sur plusieurs appareils à synchroniser.

Cela peut ne pas sembler logique, mais de nombreux utilisateurs ne mettent pas à jour Chrome sur leurs PC et autres appareils vers sa dernière version. Ils ont choisi de conserver les anciennes versions, qui présentent souvent de sérieux problèmes de sécurité et de stabilité.

Ces scénarios sont clairement identifiés comme problématiques et Google voudra cesser leur utilisation. Ainsi, et avec l’arrivée de la prochaine version de Chrome (v.96), il limitera ce qu’il propose à la version 48 et antérieure de ce navigateur.

Ce qui a été annoncé sur les forums Google, c’est que la synchronisation des données sera arrêtée après cette version. Tout ce qui est visité ou enregistré dans ces versions n’est plus reporté sur les plus récentes et l’inverse se produira également.

Cette décision n’est pas vraiment nouvelle, comme Google l’avait précédemment annoncé sur ses chaînes Chrome Enterprise. Sa matérialisation semble désormais prendre forme et se préparer à toucher les utilisateurs et les anciennes versions de ce navigateur.

La version 48 de Chrome est sortie en 2016, ça fait donc longtemps. Pour l’instant, même dans des cas exceptionnels, cette version ne doit être utilisée que sous Windows XP, étant la dernière à être supportée.

Il reste 2 semaines pour que cette nouvelle parvienne aux utilisateurs, ainsi qu’à Chrome 96. C’est peut-être le moment que beaucoup devraient prendre pour mettre à jour leur navigateur et ainsi éviter de perdre la possibilité de synchroniser les données avec Google.