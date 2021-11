Quand il s’agit de consoles de jeux vidéo, il y a toujours des marques plus fortes que d’autres. Cependant, personne ne nie le succès et la popularité dont jouit Nintendo Switch.

Et selon des données révélées récemment, la console japonaise s’est vendue à 92 millions d’unités et se rapproche de plus en plus du chiffre de vente de la Nintendo Wii.

La Nintendo Switch est une console produite par la société japonaise et lancée le 3 mars 2017. C’est un équipement hybride et portable qui a rapidement capté l’attention et le choix des joueurs aux quatre coins du monde. Et les chiffres sont là pour le prouver.

Nintendo Switch a vendu plus de 92 millions d’unités

Selon le dernier rapport fiscal de l’entreprise, Nintendo Switch a déjà réussi à vendre 92,87 millions d’unités depuis son existence jusqu’au mois de septembre 2021. Ce montant ne représente que 10 millions de ventes de moins que la « sœur » Nintendo Wii, qui est la meilleure de la marque japonaise. -vente de console de bureau à domicile, qui a vendu 101,63 millions de consoles.

Quant aux ventes d’avril 2021 à septembre 2021, Nintendo Switch a réussi à vendre 8,28 millions d’unités. La plupart en Europe (3,04 millions).

Mais revenons à la situation dans son ensemble, depuis son lancement, la NES a vendu 61,91 millions d’unités, la SNES 49,10 millions, la Nintendo 64 32,93 millions, la GameCube 21,74 millions et la Wii U a réussi à en vendre 13, 56 millions. copies.

Si l’on parle des unités de jeu vendues, Nintendo Switch a réussi à vendre le montant de 681 millions de jeux. La Wii reste à la première place avec 921,85 millions de jeux vendus. La NES a vendu 500 millions de jeux, tandis que la SNES en a vendu 379,06 millions. Pour la console Nintendo 64, 224,97 millions de jeux ont été vendus, la GameCube 208,57 millions et, enfin, la Wii U arrive en dernière position, avec 103,42 millions de jeux vendus.

Avez-vous une Nintendo Switch ?