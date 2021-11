Si vous vous inquiétez pour votre vie privée sur iPhone, vous feriez mieux de supprimer Facebook maintenant

Le titre de cet article peut sembler un cliché étant donné qu’il a été répété tant de fois, mais la vérité est qu’il est d’actualité et c’est encore un problème. Les problèmes de sécurité attaquent de nouveau l’iPhone et Facebook est à blâmer.

Des recherches récentes ont montré que Facebook peut obtenir les données et la localisation des utilisateurs même s’ils ne sont pas d’accord. Cela se produit sur iPhone et utilise un simple capteur et les informations qu’il collecte.

Les problèmes de confidentialité et la collecte d’informations par Facebook sur les utilisateurs ont toujours été un sujet sensible. Le plus grand réseau social sur Internet a plusieurs façons de le faire, même lorsque les utilisateurs refusent de collecter ces informations.

enquêteurs de sécurité est revenu pour prouver cette idée, montrant que Facebook utilise à nouveau des informations recueillies auprès d’autres sources. Il s’agit cette fois d’utiliser l’accéléromètre en tant que source d’un large éventail d’informations, liées à la localisation et à ce qui est fait.

La collecte de données est si avancée que Facebook semble être capable d’identifier les personnes proches de l’utilisateur. La façon de le faire est de comparer les données que vous collectez à partir de l’accéléromètre et d’identifier les modèles qui se répètent.

En même temps, ils peuvent regarder les utilisateurs et ce qu’ils font sur leur smartphone. Ils peuvent identifier si des images sont capturées, par exemple, en mode panoramique ou si la fonction « secouer pour signaler » est utilisée

Les enquêteurs ont rapporté que WhatsApp et Instagram collectent les mêmes données, mais avec une différence très importante. Les applications de ces services permettent de bloquer la collecte, ce qui n’arrive pas dans l’application Facebook sur iPhone. Pour ne rien arranger, on sait que cette collecte se déroule dans des situations inattendues.

Apple a apporté une nouvelle politique avec iOS 14 qui a causé des problèmes à Facebook. Ces types de situations, qui semblent porter atteinte à la vie privée, sont le moyen normal de contourner les limitations et de ramener le volume de données dont le réseau social a besoin.