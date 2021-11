EVGA dit qu’un camion plein de graphiques GeForce RTX 30 lui a été volé

Nvidia mise beaucoup sur sa gamme de cartes graphiques GeForce RTX 30. A ce titre, ces GPU sont des équipements très attractifs et recherchés par les consommateurs, à savoir les gamers mais aussi les mineurs de cryptomonnaies. Il y a donc une probabilité raisonnable qu’il y ait des situations d’utilisation pour « mettre la main » sur ces graphismes, d’autant plus que nous traversons une crise en ce qui concerne la pénurie de puces.

En ce sens, la société californienne EVGA vient de rapporter qu’on lui a volé un camion complètement rempli d’unités graphiques de la gamme GeForce RTX 30. Ainsi, avec beaucoup d’argent impliqué dans le vol, la marque veut essayer de régler la situation dans les plus brefs délais.

Camion volé plein de graphiques GeForce RTX 30

Jacob Freeman, directeur produit d’EVGA, a annoncé sur le forum officiel de la marque l’information selon laquelle celle-ci a récemment subi un vol majeur. Plus précisément, l’exécutif affirme qu’un camion rempli de cartes graphiques Nvidia GeForce RTX 30 a été volé de San Francisco au centre de distribution de la marque en Californie du Sud.

Cependant, EVGA sait exactement quelles puces sont volées. Ainsi, la stratégie de l’entreprise est d’enregistrer les copies sur le site d’origine afin d’étendre et de faire usage de la garantie. Cela conduira à des acheteurs de matériel volé. De plus, ce processus aidera également EVGA à enquêter sur le vol des puces et obligera les acheteurs de cartes graphiques GeForce RTX 30 à les restituer à la marque.

Lisez la publication Freeman dans l’image suivante :

Cependant, sur la base de ces informations, il est plus probable que les cartes graphiques finissent par être utilisées dans le minage de crypto-monnaie. Et, de cette façon, il est possible que leur trace se perde plus rapidement.

Étant donné que ces GPU sont très demandés et rares en raison d’une pénurie de puces, Freeman souligne que le prix de chaque unité est estimé entre 329,99 $ et 1959,99 $.