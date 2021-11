Signal veut donner plus de sécurité aux utilisateurs et prépare des améliorations importantes

Pour beaucoup, Signal est l’une des meilleures propositions du marché pour la communication entre utilisateurs. Il a su profiter des problèmes de la concurrence et il a connu une croissance exponentielle, avec de nombreux nouveaux utilisateurs qui arrivent et finissent par rester et utiliser le service.

Avec cette croissance, de nouveaux défis de sécurité sont également apparus qui doivent être résolus et empêchés de se produire. Avec cette idée en tête, Signal prépare des améliorations importantes, qui apporteront plus de sécurité aux utilisateurs.

La visibilité acquise par Signal a également suscité un grand intérêt de la part de certains groupes intéressés par la diffusion de spam parmi les utilisateurs. Ce fléau est un comportement normal qui a tendance à s’amplifier avec le temps et qui cherche à être maîtrisé.

La plupart des autres services de messagerie utilisent des informations de profil et d’autres données auxquelles vous avez accès afin de comprendre le comportement. De cette façon, il est plus simple d’identifier les spammeurs et ainsi d’empêcher leur action.

Dans le cas de Signal, et parce que ces données n’existent pas accessibles au service, il devient plus difficile de détecter un comportement de spam. Pour acquérir de l’expérience dans ce domaine, Signal a maintenant préparé des serveurs privés, dédiés à l’évaluation et à la détection du spam envoyé aux utilisateurs.

Les demandes de messages existent sur Signal depuis l’année dernière, étant contrôlées par les utilisateurs. Ils peuvent accepter ou refuser ces demandes de messages d’utilisateurs extérieurs à leur liste de contacts. Ces messages peuvent également être marqués comme spam par les utilisateurs.

Une autre des nouvelles fonctionnalités qui arrive maintenant est l’accès aux photos des avatars des utilisateurs. Lors d’une tentative de contact, les images des utilisateurs deviennent obscurcies, de sorte qu’elles ne peuvent pas être utilisées pour des stratagèmes ou des tentatives de contacts.

Enfin, et pour encore augmenter la sécurité, les liens que ces messages en attente d’approbation ne seront pas accessibles. Même si vous le souhaitez, l’utilisateur ne pourra pas cliquer et accéder à des sites souvent malveillants.